Глаз.ТВ для Android

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Оценка: 3.02/5 голосов - 41
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:другое - Радио
Загрузок (сегодня/всего):4 / 69 278 | Статистика
Размер:7,01 Мб
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Глаз.ТВ - смотрите на своем смартфоне или планшете под управлением ОС Android онлайн ТВ-каналы хорошего качества в прямом эфире. Самые популярные и востребованные вещатели разных жанров будут доступны вам буквально в один клик.

Тут есть и новостные, и спортивные, и развлекательные, и музыкальные, и детские, и познавательные и многие другие каналы России и Украины. Перечислять названия всех не имеет смысла - список достаточно обширен и постоянно пополняется новыми вещателями: ТНТ, Россия 1 и 2, Первый канал, НТВ, Eurosport, 2х2, Детский мир, TV 1000, RU.TV, Охота и Рыбалка, Life News, РБК, Интер и т.д.

В Глаз.ТВ нет никаких настроек, все что вам нужно - нажать на иконку телеканала, после чего сразу же начнется его воспроизведение. Разработчики регулярно проверяют все ссылки трансляций, что гарантирует качественное воспроизведение любого ТВ-канала: битые ссылки сразу же меняются на работоспособные. Вам остается только наслаждаться просмотром любимой передачи, фильма, спортивной трансляции и т.д. в любой точке земного шара, где возможен доступ в интернет.

Что нового в Глаз.ТВ 2.2?
  • Различные улучшения и исправления
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Отзывы о программе Глаз.ТВ

Скар про Глаз.ТВ 1.5 для Android [13-11-2017]

Да хренота!!! как только вякнеш не согласно_ так и на вечно у них твой IP в блоке!! А смотрибельность условная!!! По РЕНу например ни одного фильма не посмотрите!!!
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александр про Глаз.ТВ 1.5 для Android [03-10-2017]

народ поскажите почему установил приложение на комп два дня все было хорошо.а теперь нет звука что делать?
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Джони. про Глаз.ТВ 1.5 для Android [12-06-2017]

На планете раньше показывал теперь чёрный экран.
2 | 3 | Ответить

Алекс про Глаз.ТВ 1.4 для Android [19-04-2017]

Приложение перестало работать. Не загружается список каналов.
2 | 6 | Ответить

Михаил про Глаз.ТВ 1.4 для Android [25-02-2017]

Приложение установлено на смартфон. Каждый раз входя в него предлагает обновиться до "глаз.ТВ 1.5" . Уже напрягать начинает...
Philips v377
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