Глаз.ТВ для Android
|Оценка:
|3.02/5 голосов - 41
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Глаз.ТВ
|Категории:
|другое - Радио
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 69 278 | Статистика
|Размер:
|7,01 Мб
|СКАЧАТЬ
Глаз.ТВ - смотрите на своем смартфоне или планшете под управлением ОС Android онлайн ТВ-каналы хорошего качества в прямом эфире. Самые популярные и востребованные вещатели разных жанров будут доступны вам буквально в один клик.
Тут есть и новостные, и спортивные, и развлекательные, и музыкальные, и детские, и познавательные и многие другие каналы России и Украины. Перечислять названия всех не имеет смысла - список достаточно обширен и постоянно пополняется новыми вещателями: ТНТ, Россия 1 и 2, Первый канал, НТВ, Eurosport, 2х2, Детский мир, TV 1000, RU.TV, Охота и Рыбалка, Life News, РБК, Интер и т.д.
В Глаз.ТВ нет никаких настроек, все что вам нужно - нажать на иконку телеканала, после чего сразу же начнется его воспроизведение. Разработчики регулярно проверяют все ссылки трансляций, что гарантирует качественное воспроизведение любого ТВ-канала: битые ссылки сразу же меняются на работоспособные. Вам остается только наслаждаться просмотром любимой передачи, фильма, спортивной трансляции и т.д. в любой точке земного шара, где возможен доступ в интернет.
- Различные улучшения и исправления
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Отзывы о программе Глаз.ТВ
Скар про Глаз.ТВ 1.5 для Android [13-11-2017]
Да хренота!!! как только вякнеш не согласно_ так и на вечно у них твой IP в блоке!! А смотрибельность условная!!! По РЕНу например ни одного фильма не посмотрите!!!
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александр про Глаз.ТВ 1.5 для Android [03-10-2017]
народ поскажите почему установил приложение на комп два дня все было хорошо.а теперь нет звука что делать?
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Джони. про Глаз.ТВ 1.5 для Android [12-06-2017]
На планете раньше показывал теперь чёрный экран.
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Алекс про Глаз.ТВ 1.4 для Android [19-04-2017]
Приложение перестало работать. Не загружается список каналов.
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Михаил про Глаз.ТВ 1.4 для Android [25-02-2017]
Приложение установлено на смартфон. Каждый раз входя в него предлагает обновиться до "глаз.ТВ 1.5" . Уже напрягать начинает...
Philips v377
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