Яндекс.Радио - отличное приложение для всех меломанов, в котором вы найдете музыку на любой вкус и для любой ситуации в зависимости от ваших предпочтений.

Здесь есть несколько критериев поиска композиций. Во-первых, это классический жанровый каталог: поп, инди, рок, метал, альтернатива, хип-хоп, джаз, блюз, панк, классическая музыка, эстрада, шансон и др. Во-вторых, у вас есть возможность подбирать музыку под определенное настроение: агрессивное, весеннее, грустное, зимнее, крутое, мистическое, мрачное, спокойное, энергичное и т.д. В-третьих, ищите музыкальное сопровождение под определенное занятие: бег, вечеринка, заснуть, проснуться, путешествие, свидание, тренировка, фон и др.

Но и это еще не все: выбирайте радиостанцию, играющую музыку определенного десятилетия - начиная с 1950-х и до 2000-x. Интересно, что сервис постоянно развивается, подстраиваясь под музыкальные предпочтения пользователя и постепенно запуская в эфир только ту музыку, которая отвечает его вкусам: чем дольше вы слушаете Яндекс.Радио, тем больше оно узнаёт о том, что вам нравится. Чтобы ускорить обучение, отдельным композициям можно ставить оценки - Нравится / Не нравится.

В настоящее время в каталоге находится более 20 млн. треков, так что вы обязательно найдете ту музыку, которая придется вам по душе.