Яндекс.Радио - отличное приложение для всех меломанов, в котором вы найдете музыку на любой вкус и для любой ситуации в зависимости от ваших предпочтений.
Здесь есть несколько критериев поиска композиций. Во-первых, это классический жанровый каталог: поп, инди, рок, метал, альтернатива, хип-хоп, джаз, блюз, панк, классическая музыка, эстрада, шансон и др. Во-вторых, у вас есть возможность подбирать музыку под определенное настроение: агрессивное, весеннее, грустное, зимнее, крутое, мистическое, мрачное, спокойное, энергичное и т.д. В-третьих, ищите музыкальное сопровождение под определенное занятие: бег, вечеринка, заснуть, проснуться, путешествие, свидание, тренировка, фон и др.
Но и это еще не все: выбирайте радиостанцию, играющую музыку определенного десятилетия - начиная с 1950-х и до 2000-x. Интересно, что сервис постоянно развивается, подстраиваясь под музыкальные предпочтения пользователя и постепенно запуская в эфир только ту музыку, которая отвечает его вкусам: чем дольше вы слушаете Яндекс.Радио, тем больше оно узнаёт о том, что вам нравится. Чтобы ускорить обучение, отдельным композициям можно ставить оценки - Нравится / Не нравится.
В настоящее время в каталоге находится более 20 млн. треков, так что вы обязательно найдете ту музыку, которая придется вам по душе.
Simple Radio – небольшая и простенькая программа для прослушивания онлайн-радио. В каталоге присутствуют более 30 000 станций, осуществляется поиск по названию,
Отзывы о программе Яндекс.Радио
Nemo про Яндекс.Радио 1.22 для Android [12-01-2018]
В программе можно перелистывать трек на следующий, через неделю использования вылезло окно с надписью "пролистывание треков закончилось, если хотите пролистывать дальше оформите подписку на яндекс-музыку". 2 | 2 | Ответить
Сергей в ответ Nemo про Яндекс.Радио 1.59 для Android [23-08-2018]
А Вы не пролистывайте, ставьте палец вниз. Радио будет само пролистывать, подстраиваться под настроение, и не просить ничего ) 2 | 2 | Ответить