Яндекс.Радио для Android

Яндекс.Радио 1.65 для Android

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Описание Яндекс.Радио 1.65 для AndroidОписание   Скачать Яндекс.Радио 1.65 для AndroidСКАЧАТЬ (7,27 Мб) Скриншоты Яндекс.Радио 1.65 для AndroidСкриншоты (13)   Статистика Яндекс.Радио 1.65 для AndroidСтатистика   Отзывы о Яндекс.Радио 1.65 для AndroidОтзывы (2)  
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3.20 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 3.20 из 5
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Яндекс.Радио - отличное приложение для всех меломанов, в котором вы найдете музыку на любой вкус и для любой ситуации в зависимости от ваших предпочтений.

Здесь есть несколько критериев поиска композиций. Во-первых, это классический жанровый каталог: поп, инди, рок, метал, альтернатива, хип-хоп, джаз, блюз, панк, классическая музыка, эстрада, шансон и др. Во-вторых, у вас есть возможность подбирать музыку под определенное настроение: агрессивное, весеннее, грустное, зимнее, крутое, мистическое, мрачное, спокойное, энергичное и т.д. В-третьих, ищите музыкальное сопровождение под определенное занятие: бег, вечеринка, заснуть, проснуться, путешествие, свидание, тренировка, фон и др.

Но и это еще не все: выбирайте радиостанцию, играющую музыку определенного десятилетия - начиная с 1950-х и до 2000-x. Интересно, что сервис  постоянно развивается, подстраиваясь под музыкальные предпочтения пользователя и постепенно запуская в эфир только ту музыку, которая отвечает его вкусам: чем дольше вы слушаете Яндекс.Радио, тем больше оно узнаёт о том, что вам нравится. Чтобы ускорить обучение, отдельным композициям можно ставить оценки - Нравится / Не нравится.

В настоящее время в каталоге находится более 20 млн. треков, так что вы обязательно найдете ту музыку, которая придется вам по душе.

Яндекс.Радио
Яндекс.Радио
Яндекс.Радио
Яндекс.Радио
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 361
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРадио
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Отзывы о программе Яндекс.Радио

Nemo про Яндекс.Радио 1.22 для Android [12-01-2018]

В программе можно перелистывать трек на следующий, через неделю использования вылезло окно с надписью "пролистывание треков закончилось, если хотите пролистывать дальше оформите подписку на яндекс-музыку".
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Сергей в ответ Nemo про Яндекс.Радио 1.59 для Android [23-08-2018]

А Вы не пролистывайте, ставьте палец вниз. Радио будет само пролистывать, подстраиваться под настроение, и не просить ничего )
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