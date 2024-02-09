FM Radio - это приложение, которое предлагает вам широкий выбор радиостанций прямо на вашем устройстве. Оно объединяет в себе лучшие FM- и AM-радиостанции, а также онлайн-радио и живые трансляции в едином интерфейсе для вашего удобства.

Основные возможности приложения FM Radio: