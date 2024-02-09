FM Radio для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|NonStop Radio
|Категория:
|Радио
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|11,24 Мб
|СКАЧАТЬ
FM Radio - это приложение, которое предлагает вам широкий выбор радиостанций прямо на вашем устройстве. Оно объединяет в себе лучшие FM- и AM-радиостанции, а также онлайн-радио и живые трансляции в едином интерфейсе для вашего удобства.
Основные возможности приложения FM Radio:
- Широкий выбор станций: Наслаждайтесь более чем 65 000 радиостанциями по всему миру без ограничений по времени и местоположению.
- Персонализация: Добавляйте любимые радиостанции в избранное для быстрого доступа и настройте будильник на ваше любимое радио для начала дня.
- Удобство использования: Легко находите станции по местоположению, жанру или языку, а также воспроизводите их в фоновом режиме во время выполнения других задач.
- Отличный интерфейс: Простой и интуитивно понятный интерфейс делает использование приложения комфортным и удобным для всех пользователей.
- Обратная связь: Возможность сообщить о проблемах или предложениях позволяет сделать приложение еще лучше, а команда поддержки всегда готова помочь.
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