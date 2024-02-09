FM Radio для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Радио
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:11,24 Мб
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FM Radio - это приложение, которое предлагает вам широкий выбор радиостанций прямо на вашем устройстве. Оно объединяет в себе лучшие FM- и AM-радиостанции, а также онлайн-радио и живые трансляции в едином интерфейсе для вашего удобства.

Основные возможности приложения FM Radio:

  • Широкий выбор станций: Наслаждайтесь более чем 65 000 радиостанциями по всему миру без ограничений по времени и местоположению.
  • Персонализация: Добавляйте любимые радиостанции в избранное для быстрого доступа и настройте будильник на ваше любимое радио для начала дня.
  • Удобство использования: Легко находите станции по местоположению, жанру или языку, а также воспроизводите их в фоновом режиме во время выполнения других задач.
  • Отличный интерфейс: Простой и интуитивно понятный интерфейс делает использование приложения комфортным и удобным для всех пользователей.
  • Обратная связь: Возможность сообщить о проблемах или предложениях позволяет сделать приложение еще лучше, а команда поддержки всегда готова помочь.
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