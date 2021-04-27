FMPLAY для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.2.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Радио
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:7,82 Мб
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FMPLAY - каталог лучших российских радиостанций, который предлагает отличный звук, функцию экономии трафика, возможность выбора битрейта, историю треков, поддержку Android Auto, встроенный таймер и многое другое. Приложение совместимо с беспроводными Bluetooth устройствами и проводными гарнитурами.

Основные возможности FMPLAY:

  • Возможность выбора битрейта.
  • Возможность автоматически сохранять понравившиеся станции в списке избранных.
  • История треков с возможностью найти трек на YouTube, Google Play, iTunes или скопировать его в буфер.
  • Режим Авто позволяет безопасно и комфортно слушать радио в автомобиле.
  • Возможность легко добавить URL.
  • Наличие встроенного таймера сна.
  • Виджет для домашнего экрана.
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