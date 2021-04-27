FMPLAY для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.2.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|FMPLAY Radio
|Категория:
|Радио
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|7,82 Мб
|СКАЧАТЬ
FMPLAY - каталог лучших российских радиостанций, который предлагает отличный звук, функцию экономии трафика, возможность выбора битрейта, историю треков, поддержку Android Auto, встроенный таймер и многое другое. Приложение совместимо с беспроводными Bluetooth устройствами и проводными гарнитурами.
Основные возможности FMPLAY:
- Возможность выбора битрейта.
- Возможность автоматически сохранять понравившиеся станции в списке избранных.
- История треков с возможностью найти трек на YouTube, Google Play, iTunes или скопировать его в буфер.
- Режим Авто позволяет безопасно и комфортно слушать радио в автомобиле.
- Возможность легко добавить URL.
- Наличие встроенного таймера сна.
- Виджет для домашнего экрана.
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Admin
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