iSpy 6.6.7.0 Описание СКАЧАТЬ ( 22,54 Мб) Скриншоты (5) Статистика Отзывы (14) Оцените программу!

4.62 из 5, всего оценок - 57 Рейтинг программы - 4.62 из 5

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5 iSpy - программа, которая с помощью микрофона и веб-камеры позволяет следить за помещением, и при обнаружении любого движения или звука, сигнализирует об этом пользователю, отправив сообщение по электронной почте или с помощью SMS (для этого необходимо создать учетную запись на сайте разработчика). Также приложение дает возможность записывать снимаемое видео, которое затем может быть отконвертировано в Flash Video и опубликовано в сети Интернет.



Ключевые особенности программы: Одновременная работа с любым количеством микрофонов и веб-камер.

Объединение нескольких компьютеров в группу, управляемую через веб.

Отправка уведомлений по e-mail или с помощью SMS при обнаружении движения или звука.

Отправляет по электронной почте снимков с камер через определенные интервалы времени.

Поддержка любых датчиков движения.

Настраиваемая область обнаружения движения веб-камеры.

Автоматический запуск/остановка записи звука и видео.

Просмотр контролируемого объекта в режиме реального времени при помощи встроенного веб-сервера или веб-сайта.

Возможность создания группы или присоединения к уже существующим группам.

Возможность удаленного управления программой.

Защита программы паролем. Что нового в iSpy 6.6.7.0?

Улучшения в работе программы

Исправлены ошибки Скриншоты iSpy: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 20 / 58 617 Разработчик Ispyconnect.com Последнее обновление 15.03.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы другое - Вебкамера Отзывы о программе iSpy Марат Русского языка нет

| 1 | Ответить Леон Прога- СУПЕР! один вопрос, как уменьшить частоту кадров какой либо камеры, подключас камеру с частотой 6к/с, вообще не тормозит. А обычно (30к/с)больше двух камер не подключишь

2 | 4 | Ответить Никита Полная срань. Напрямую из локальной сети доступно подключение только для платных подписчиков. Перевод на русский кривой и вообще непонятен. К тому же, как я понял, он ни фига не Open Source (как они себя позиционируют большими буквами на сайте) - исходников на сайте нет. В общем, Yawcam намного лучше этого донатного crapware

5 | 3 | Ответить Димон Отличная прога, нагружает проц при большом кол-ве кадров и качестве записи, но в остальном - очень удобная. В локалке неограниченное кол-во клиентских подключений к серверу. Поддерживает нанесение камер на карту, присутствует индикация камер на которых обнаружено движение. Опять же удобно, не нужно переконвертировать сделанные записи. Настраиваемые параметры записи и хранилища.

1 | 10 | Ответить техник Полезная программа по контролю за выселенными ( расселенными ) домами.

2 | | Ответить Читать все отзывы (14) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости