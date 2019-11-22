|
ManyCam 7.0.6.2
|
|
|
|Оцените программу!
4.37 из 5, всего оценок - 125
|
- Рейтинг программы - 4.37 из 5
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
ManyCam - интересная программа, которая позволяет расширить возможности веб-камеры при использовании ее в различных приложениях, таких как например Skype, ICQ, MSN, CamFrog, PalTalk, Yahoo и др., добавляя на картинку различные спецэффекты.
Попробуйте записать видео с любой точки планеты, и при этом не выходите из дома - просто используйте накладывание фона. Также вы можете надеть на себя забавную шляпу или очки, прилепить усы или бороду. На сайте производителя огромный каталог различных эффектов, разбитых по категориям, которыми можно свободно воспользоваться.
Возможности:
- Добавление текста, даты, времени, логотипа, анимации и т.п.
- Изменение фона (для корректного отображения необходимо иметь монотонный непрозрачный фон).
- Распознает части человеческого лица и выбирает место наложения.
- При сохранении настроек в ManyCam и открытии веб-камеры в любом приложении, вы имеете готовую картинку уже с выбранными эффектами.
- Выбор веб-камеры из всех доступных устройств.
Еще одной полезной особенностью ManyCam является функция переключения камеры на рабочий стол вашего ПК, что позволит собеседнику видеть все, что происходит на вашем рабочем столе. Это может оказаться полезным, когда необходимо наглядно объясненить собеседнику что-либо, связанное с работой компьютера.
|
|Что нового в ManyCam 7.0.6.2?
- Исправлены ошибки.
- Улучшена стабильность.
|
|
ТОП-сегодня раздела "Вебкамера"
Live WebCam 2.0
Live WebCam - домашняя система видеонаблюдения, с помощью которой можно автоматически получать и сохранять изображения с веб-камеры. Присутствует режим автосъемки,
SplitCam 8.1.4.1
SplitCam - бесплатная программа способная существенно расширить возможности вебкамеры и предназначенная для разделения видеопотока. SplitCam позволяет добавлять в
WebcamMax 8.0.7.8
WebCamMax - приложение, с помощью которого можно добавлять различные видеоэффекты при работе с вебкамерой, в видеочаты и видеозаписи. Доступно более 1000
MyCam 2.3
MyCam - бесплатная и простая в использовании утилита, которая позволяет делать скриншоты и записывать видео с веб-камеры. Готовые снимки можно сохранять в формате
iSpy 7.2.1.0
iSpy - программа, которая с помощью микрофона и веб-камеры позволяет следить за помещением, и при обнаружении любого движения или звука, сигнализирует об этом
ManyCam 7.0.6.2
ManyCam - интересная программа, которая позволяет расширить возможности веб-камеры при использовании ее в различных приложениях, таких как например Skype, CamFrog,
|
|
Отзывы о программе ManyCam
Николай про ManyCam 6.4.0.11 [07-06-2018]
На виндовс 10 работает исправно, соответственно описания, проверил. Но при окончании видеочата по Скайпу камера не отключается и продолжает работать вхолостую.
Не сочтите за рекламу, но если Вам не нужны все эти полудетские эффекты и пр. мишура, а камера нужна для надежной видеосвязи, то попробуйте прогу MultiSplitter Размер установшика всего 2,32мб.(!) Отлично работает со Скайпом, очень простая, а при установке чебокса в меню режима экономии энергии, автоматически отключает камеру после окончании чата и включает при повторном обращении, что очень хорошо. Решает проблему когда Скайпу сдуру кажется что камера используется другим приложением. Практичеки не грузит ситему. Прога бесплатная, без рекламы и прочей ерунды. Неплохо бы Вам поместить на сайте. Думаю, многим пригодилось бы.
| 1 | Ответить
Андрей про ManyCam 6.2.0.18 [08-02-2018]
Полное и ко всему ещё и платное гавно !
| 5 | Ответить
Алексей про ManyCam 5.3.0 [02-06-2016]
v5.2 и 5.3 работают ещё хуже! И, как и всегда в Manycam (money, come!)) - ужасное воспроизведение любых видеофайлов. Даже с установленными LAVFilters,(( с которыми предыдущие версии игрались лучше, иногда... Но! Manycam это единственная прога с которой работает miniDV камера, через iLink кабель, в видеочате фейсбука) Но, опять же, при дисконнекте видео от DV-камеры приходится перезапускать Манюкам 5.3 (и 5.2)
И, почему-то, за стокамногалет они не научили свою прогу брать аудио из DV потока через ieee1394 интерфейс?! и за чЬто хотят денег "немерянно", непонятно?! lol xD
7 | 1 | Ответить
Андрей про ManyCam 5.1.0 [01-01-2016]
Ошибку выбивает
Unable to display the page.
Please check your internet connection and again.
The program will now exit
3 | 6 | Ответить
Маша про ManyCam 4.1.2.3 [14-04-2015]
все классные видео эффекты платные 49 уе (2500 р) 0_о. (( оно того не стоит
1 | 6 | Ответить
|Читать все отзывы (24) / Добавить отзыв
|