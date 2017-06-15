Кадры Плюс для Windows

Кадры Плюс 7.0.3

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Описание Кадры Плюс 7.0.3Описание   Скачать Кадры Плюс 7.0.3СКАЧАТЬ (23,42 Мб) Скриншоты Кадры Плюс 7.0.3Скриншоты (10)   Статистика Кадры Плюс 7.0.3Статистика   Отзывы о Кадры Плюс 7.0.3Отзывы (4)  
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4.15 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 4.15 из 5
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Кадры Плюс - мощное профессиональное приложение для автоматизации работы отдела кадров любой организации, которая позволяет с легкостью создавать любые приказы, заявления и отчеты, мониторить движение персонала, а также вести учет рабочего времени, что дает возможность обеспечить максимальную отдачу от выполнения должностных обязанностей специалистов по кадрам.

Ключевые особенности программы программы:

  • Возможность ведения неограниченного количества организаций.
  • Структурированная система организации.
  • Наличие классификатора должностей.
  • Ведение базы данных сотрудников, работающих по трудовым договорам.
  • Ведение базы данных сотрудников, работающих по договорам гражданско-правового характера.
  • Автоматическая подготовка приказов.
  • Учет рабочего времени сотрудников и печать табелей.
  • Поддержка FastReport.
  • Учет движения сотрудников и ведение кадровой статистики.
  • Журнал документов.
  • Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей.
  • Расчет трудового стажа.
  • Создание отчетов.
  • Экспорт отчетов и сведений о сотрудниках.
  • Возможность загрузки из xls-файла списка сотрудников и структуры организации.
  • Поддержка шаблонов документов.
  • Шаблоны типовых бланков.
  • Поддержка работы по сети и многое другое.
Что нового в Кадры Плюс 7.0.3?
  • добавлен шаблон табеля по форме 0504421;
  • исправлена ошибка в книге учёта движения трудовых книжек;
  • исправлены мелкие ошибки.
Скриншоты Кадры Плюс:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 3900 руб.
Ограничение в работе программы55 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 7 544
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБухгалтерия - Документы - Зарплата и кадры
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Отзывы о программе Кадры Плюс

Олег про Кадры Плюс 5.2.3 (сборка 1 от 06.10.2014) [07-11-2014]

Можно ли из Кадров Плюс выгружать данные в программу комплексного учета Инфо-Бухгалтер 10 для расчета заработной платы и составления баланса?
1 | 10 | Ответить

Разработчик в ответ Олег про Кадры Плюс 5.2.3 (сборка 1 от 06.10.2014) [10-11-2014]

Какой-то специальной интеграции с другими программами нет. Вы можете выгрузить любые данные, например, в Excel (меню в списке сотрудников, экспорт данных). Можно также создать отчет и конвертировать его в Excel или OpenOffice.
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райпо-сельпо про Кадры Плюс 4.5.6 (сборка 1 от 18.03.2013) [02-04-2013]

Отличная программа.Не хватает бесплатной версии с встроенной справочной системой вопросов соискателей к работодателю при устройстве на работу с комментариями.
6 | | Ответить

фабрика-завод-ип про Кадры Плюс 4.5.6 (сборка 1 от 18.03.2013) [21-03-2013]

Удобная программа кадровым сотрудникам.
3 | | Ответить

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