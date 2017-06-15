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4.15 из 5, всего оценок - 7 Рейтинг программы - 4.15 из 5

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5 Кадры Плюс - мощное профессиональное приложение для автоматизации работы отдела кадров любой организации, которая позволяет с легкостью создавать любые приказы, заявления и отчеты, мониторить движение персонала, а также вести учет рабочего времени, что дает возможность обеспечить максимальную отдачу от выполнения должностных обязанностей специалистов по кадрам.



Ключевые особенности программы программы: Возможность ведения неограниченного количества организаций.

Структурированная система организации.

Наличие классификатора должностей.

Ведение базы данных сотрудников, работающих по трудовым договорам.

Ведение базы данных сотрудников, работающих по договорам гражданско-правового характера.

Автоматическая подготовка приказов.

Учет рабочего времени сотрудников и печать табелей.

Поддержка FastReport.

Учет движения сотрудников и ведение кадровой статистики.

Журнал документов.

Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей.

Расчет трудового стажа.

Создание отчетов.

Экспорт отчетов и сведений о сотрудниках.

Возможность загрузки из xls-файла списка сотрудников и структуры организации.

Поддержка шаблонов документов.

Шаблоны типовых бланков.

Поддержка работы по сети и многое другое. Что нового в Кадры Плюс 7.0.3?

добавлен шаблон табеля по форме 0504421;

исправлена ошибка в книге учёта движения трудовых книжек;

исправлены мелкие ошибки.