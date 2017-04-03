Angry Birds Transformers 1.25.4 для iPhone, iPad
Angry Birds Transformers - очередная интерпретация противостояния Злых птичек со Свинами на основе сюжетной линии Transformers
Angry Birds Blast 1.3.1 для iPhone, iPad
Angry Birds Blast - пораскиньте мозгами, решая сложные и интересные загадки в новой игре-говоломке в жанре "три в ряд" из серии Angry Birds. Свиньи подло заточили пернатых в разноцветные шарики. Необходимо помочь им выбраться, взрывая шарики одного цвета
Малыш-повар HD 4.60 для iPad
Малыш-повар HD - интерактивное приложение для детей, в котором они попробуют себя в роли шеф-повара небольшого кафе
Super Mario Run 2.0.0 для iPhone, iPad
Super Mario Run - воскрешение мегапопулярной в прошлом игры, главными персонажами которой выступают неугомонные усатые водопроводчики - братья Марио и Луиджи. Игроку необходимо помочь главному герою преодолеть различные препятствия и победить врагов
Subway Surfers 1.69.0 для iPhone, iPad
Subway Surfers - одна из самых популярных и увлекательных аркадных игр о приключениях в метрополитенах различных городов веселой команды граффити-художников, которых преследует злобный инспектор и его собака
AAA Bike Blitz 1.0 для iPhone, iPad
AAA Bike Blitz - замечательная гоночная аркада, где Вы управляете каскадером на мотоцикле