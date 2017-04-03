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Angry Birds Rio HD Free для iOS

Angry Birds Rio HD Free 2.6.6 для iPad

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Описание Angry Birds Rio HD Free 2.6.6 для iPadОписание   Скачать Angry Birds Rio HD Free 2.6.6 для iPadСКАЧАТЬ (227 Мб) Скриншоты Angry Birds Rio HD Free 2.6.6 для iPadСкриншоты (8)   Статистика Angry Birds Rio HD Free 2.6.6 для iPadСтатистика   Отзывы о Angry Birds Rio HD Free 2.6.6 для iPadОтзывы (0)  
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4.40 из 5, всего оценок - 5
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Angry Birds Rio HD Free - "... на святое дело идем: товарища из беды выручать." Именно под таким девизом проходят уровни игры. Вам предстоит освобождать заключенных в плен птичек и прочих животных, используя при этом птиц как оружие.

Разнообразие уровней не даст вам заскучать казалось бы уже в знакомой и всем надоевшей "классической" версии  игры "Angry Birds". На основе игры Angry Birds Rio снят мультфильм РИО, который неплох кстати.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Angry Birds Rio HD Free:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 4.x, iOS 5.x, iOS 6.x, iOS 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 209
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
 Программа Angry Birds Rio HD Free отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Angry Birds Rio HD Free

Admin

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