Angry Birds Rio HD Free - "... на святое дело идем: товарища из беды выручать." Именно под таким девизом проходят уровни игры. Вам предстоит освобождать заключенных в плен птичек и прочих животных, используя при этом птиц как оружие.

Разнообразие уровней не даст вам заскучать казалось бы уже в знакомой и всем надоевшей "классической" версии игры "Angry Birds". На основе игры Angry Birds Rio снят мультфильм РИО, который неплох кстати.