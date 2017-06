Отзывы о программе ALLPlayer Лёха мда,отвратный плеер,наполовину русифицирован,смотреть через плеер невозможно

| | Ответить Сергей Если кто небудь зарегистрирован на форуме SamLab, напишите им пусть они сделают свою сборку плеера All Player by SamLab - они также качественно переведут все меню, а кодеки будут - это Sam Codec Pack. Напишите пежалуйста.

1 | | Ответить And Польская поделка (не тратьте время!):

1 без русификации

2 требует доплату за кодеки (80р)

3 после оплаты устанавливаются не все кодеки

4 нет всех примочек вне Польши (субтитры и др)

1 | | Ответить Виктор Иванович ALLPleer прекрасно работает, большое спасибо! Наконец-то нашёл то, что искал. Для проигрывания avi файлов под W7 с видеокамеры Samsung VP-D93(i).

| | Ответить Portes Вместе с плеером насильно устанавливают YouTube-загрузчик и конвертер. Сам плеер весьма посредственный

