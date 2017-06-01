ALLPlayer для Windows

ALLPlayer 7.3

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Описание ALLPlayer 7.3Описание   Скачать ALLPlayer 7.3СКАЧАТЬ (31,81 Мб) Скриншоты ALLPlayer 7.3Скриншоты (8)   Статистика ALLPlayer 7.3Статистика   Отзывы о ALLPlayer 7.3Отзывы (6)  
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4.20 из 5, всего оценок - 31
  • Рейтинг программы - 4.20 из 5
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ALLPlayer - удобный медиапроигрыватель, способный воспроизводить видео без наличия установленных в системе кодеков. Изюминкой программы является функция интеллектуального воспроизведения субтитров, которая отображает их на экране в течение периода времени, достаточного для того, чтобы пользователь успел их полностью прочитать. Также плеер позволяет автоматически скачивать подобранные субтитры к фильмам на всех языках.

Ключевые особенности:

  • Поддержка наиболее популярных медиаформатов DivX, XviD, MP3, AVI, FLV, MP4, 3GP, MKV, M2TS, MPG, MPEG, RMVB, WMV, QuickTime, MOV, FLAC, APE и др.
  • Автоматическое скачивание субтитров к фильмам на всех языках.
  • Интегрированный видео конвертер.
  • Загрузка из сети Интернет информации о фильме и обложки.
  • Возможность воспроизведения видео на двух мониторах.
  • Наличие редактора субтитров.
  • Поддержка наиболее распространенных форматов субтитров.
  • Встроенный видеоредактор.
  • Возможность создания 3D Меню
  • Поддержка Dolby Surround, 3D Аудио и SPDIF.
  • Поддержка плейлистов.
  • Наличие эквалайзера.
  • Считывание файлов RAR без их разархивирования.
  • просмотр изображения с любого доступного источника видеосигнала и многое другое.
Скриншоты ALLPlayer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Немецкийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)0 / 27 136
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры
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Отзывы о программе ALLPlayer

Лёха про ALLPlayer 5.4 [05-03-2013]

мда,отвратный плеер,наполовину русифицирован,смотреть через плеер невозможно
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Сергей про ALLPlayer 5.3 [09-01-2013]

Если кто небудь зарегистрирован на форуме SamLab, напишите им пусть они сделают свою сборку плеера All Player by SamLab - они также качественно переведут все меню, а кодеки будут - это Sam Codec Pack. Напишите пежалуйста.
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And про ALLPlayer 5.3 [11-11-2012]

Польская поделка (не тратьте время!):
1 без русификации
2 требует доплату за кодеки (80р)
3 после оплаты устанавливаются не все кодеки
4 нет всех примочек вне Польши (субтитры и др)
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Виктор Иванович про ALLPlayer 5.2 [28-07-2012]

ALLPleer прекрасно работает, большое спасибо! Наконец-то нашёл то, что искал. Для проигрывания avi файлов под W7 с видеокамеры Samsung VP-D93(i).
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Portes про ALLPlayer 5.1 [02-07-2012]

Вместе с плеером насильно устанавливают YouTube-загрузчик и конвертер. Сам плеер весьма посредственный
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