ALLPlayer - удобный медиапроигрыватель, способный воспроизводить видео без наличия установленных в системе кодеков. Изюминкой программы является функция интеллектуального воспроизведения субтитров, которая отображает их на экране в течение периода времени, достаточного для того, чтобы пользователь успел их полностью прочитать. Такжеплеер позволяет автоматически скачивать подобранные субтитры к фильмам на всех языках.
Ключевые особенности:
Поддержка наиболее популярных медиаформатов DivX, XviD, MP3, AVI, FLV, MP4, 3GP, MKV, M2TS, MPG, MPEG, RMVB, WMV, QuickTime, MOV, FLAC, APE и др.
Автоматическое скачивание субтитров к фильмам на всех языках.
Интегрированный видео конвертер.
Загрузка из сети Интернет информации о фильме и обложки.
Возможность воспроизведения видео на двух мониторах.
Наличие редактора субтитров.
Поддержка наиболее распространенных форматов субтитров.
Встроенный видеоредактор.
Возможность создания 3D Меню
Поддержка Dolby Surround, 3D Аудио и SPDIF.
Поддержка плейлистов.
Наличие эквалайзера.
Считывание файлов RAR без их разархивирования.
просмотр изображения с любого доступного источника видеосигнала и многое другое.
Программа для воспроизведения мультимедиа файлов. Дело в том, что не на всех компьютерах корректно проигрываются видео-фильмы. Причиной тому может быть
Отзывы о программе ALLPlayer
Лёха про ALLPlayer 5.4 [05-03-2013]
мда,отвратный плеер,наполовину русифицирован,смотреть через плеер невозможно | | Ответить
Сергей про ALLPlayer 5.3 [09-01-2013]
Если кто небудь зарегистрирован на форуме SamLab, напишите им пусть они сделают свою сборку плеера All Player by SamLab - они также качественно переведут все меню, а кодеки будут - это Sam Codec Pack. Напишите пежалуйста. 1 | | Ответить
And про ALLPlayer 5.3 [11-11-2012]
Польская поделка (не тратьте время!):
1 без русификации
2 требует доплату за кодеки (80р)
3 после оплаты устанавливаются не все кодеки
4 нет всех примочек вне Польши (субтитры и др) 1 | | Ответить
Виктор Иванович про ALLPlayer 5.2 [28-07-2012]
ALLPleer прекрасно работает, большое спасибо! Наконец-то нашёл то, что искал. Для проигрывания avi файлов под W7 с видеокамеры Samsung VP-D93(i). | | Ответить
Portes про ALLPlayer 5.1 [02-07-2012]
Вместе с плеером насильно устанавливают YouTube-загрузчик и конвертер. Сам плеер весьма посредственный | | Ответить