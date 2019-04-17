Daum PotPlayer - мультимедийный проигрыватель от одного из авторов популярнейшего плеера KMPlayer, обладающий практически всеми его функциями и похожим интерфейсом, но заметно усовершенствованный. Отличительными особенностями является высокое качество воспроизведения, поддержка всех современных видео и аудио форматов и наличие встроенных DXVA видео кодеков.

Имеет современный дизайн, удобен в настройке, обладает возможностью назначать и изменять горячие клавиши, записывать воспроизводимый звук в файл, показывать субтитры, подключать DSP плагины, включать визуализацию при проигрывании аудиофайлов. Имеет большое количество настроек, которые позволяют значительно улучшить качество видео. Не требует наличия дополнительных кодеков.



Возможности плеера: