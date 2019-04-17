PotPlayer для Windows

PotPlayer 1.7.18344

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Описание PotPlayer 1.7.18344Описание   Скачать PotPlayer 1.7.18344СКАЧАТЬ (26,35 Мб) Скриншоты PotPlayer 1.7.18344Скриншоты (6)   Статистика PotPlayer 1.7.18344Статистика   Отзывы о PotPlayer 1.7.18344Отзывы (95)  
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4.57 из 5, всего оценок - 183
  • Рейтинг программы - 4.57 из 5
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Daum PotPlayer - мультимедийный проигрыватель от одного из авторов популярнейшего плеера KMPlayer, обладающий практически всеми его функциями и похожим интерфейсом, но заметно усовершенствованный. Отличительными особенностями является высокое качество воспроизведения, поддержка всех современных видео и аудио форматов и наличие встроенных DXVA видео кодеков.

Имеет современный дизайн, удобен в настройке, обладает возможностью назначать и изменять горячие клавиши, записывать воспроизводимый звук в файл, показывать субтитры, подключать DSP плагины, включать визуализацию при проигрывании аудиофайлов. Имеет большое количество настроек, которые позволяют значительно улучшить качество видео. Не требует наличия дополнительных кодеков.

Возможности плеера:

  • Высокое качество воспроизведения
  • Поддержка всех типов субтитров
  • Наличие встроенных DXVA видео кодеков (H.264/AVC, VC-1, MPEG2)
  • Поддержка всех современных видео и аудио форматов, DVD
  • Поддержка воспроизведения TV-каналов
  • Создание скриншотов и захват видео
  • Поддержка смены скинов, логотипа, цветовой темы
Что нового в PotPlayer 1.7.18344?
  • Добавлены новые опции.
  • Исправлены ошибки.
PotPlayer
PotPlayer
PotPlayer
PotPlayer
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)47 / 158 363
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры - Плееры
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Отзывы о программе PotPlayer

Алекс про PotPlayer 1.7.16291 [07-01-2019]

Спасибо все nice)
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A.C про PotPlayer 1.7.13963 [30-08-2018]

Единственный плеер где я смог включить 6сh каналы. Чёткое звучание. И не глючит и не тормозит.Работает как швейцарские часы. Никаких проблем на windows 7 !!!
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chudaky про PotPlayer 1.7.10667 [06-05-2018]

последняя вернсия не сохраняет настройки
ищу плеер что бы удалял файл после просмотра
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Лиана Лян про PotPlayer 1.7.10667 [27-04-2018]

Я скачала установила,и тут понеслось,видео не запускались,они все стояли в видеоряде и написано воспроизведение,а ничего не воспроизводится.
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Alemox про PotPlayer 1.7.8556 [02-02-2018]

Долго им пользовался, года 2, пока мне не понадобились субтитры. Там какие-то проблемы с ними были. А так зачётный.
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