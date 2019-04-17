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PotPlayer 1.7.18344
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4.57 из 5, всего оценок - 183
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- Рейтинг программы - 4.57 из 5
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Daum PotPlayer - мультимедийный проигрыватель от одного из авторов популярнейшего плеера KMPlayer, обладающий практически всеми его функциями и похожим интерфейсом, но заметно усовершенствованный. Отличительными особенностями является высокое качество воспроизведения, поддержка всех современных видео и аудио форматов и наличие встроенных DXVA видео кодеков.
Имеет современный дизайн, удобен в настройке, обладает возможностью назначать и изменять горячие клавиши, записывать воспроизводимый звук в файл, показывать субтитры, подключать DSP плагины, включать визуализацию при проигрывании аудиофайлов. Имеет большое количество настроек, которые позволяют значительно улучшить качество видео. Не требует наличия дополнительных кодеков.
Возможности плеера:
- Высокое качество воспроизведения
- Поддержка всех типов субтитров
- Наличие встроенных DXVA видео кодеков (H.264/AVC, VC-1, MPEG2)
- Поддержка всех современных видео и аудио форматов, DVD
- Поддержка воспроизведения TV-каналов
- Создание скриншотов и захват видео
- Поддержка смены скинов, логотипа, цветовой темы
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|Что нового в PotPlayer 1.7.18344?
- Добавлены новые опции.
- Исправлены ошибки.
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Отзывы о программе PotPlayer
Алекс про PotPlayer 1.7.16291 [07-01-2019]
Спасибо все nice)
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A.C про PotPlayer 1.7.13963 [30-08-2018]
Единственный плеер где я смог включить 6сh каналы. Чёткое звучание. И не глючит и не тормозит.Работает как швейцарские часы. Никаких проблем на windows 7 !!!
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chudaky про PotPlayer 1.7.10667 [06-05-2018]
последняя вернсия не сохраняет настройки
ищу плеер что бы удалял файл после просмотра
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Лиана Лян про PotPlayer 1.7.10667 [27-04-2018]
Я скачала установила,и тут понеслось,видео не запускались,они все стояли в видеоряде и написано воспроизведение,а ничего не воспроизводится.
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Alemox про PotPlayer 1.7.8556 [02-02-2018]
Долго им пользовался, года 2, пока мне не понадобились субтитры. Там какие-то проблемы с ними были. А так зачётный.
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