InSSIDer 4.3.9 / 3.1.2.1 Home
InSSIDer - полезное приложение, благодаря которому можно легко выбрать лучшую из доступных Wi-Fi сетей. Программа позволяет узнать мощность сигнала, идентификатор
TCPView 3.05
TCPView - крошечная, не требующая установки утилита, которая показывает все TCP и UDP на вашем компьютере, удаленный адрес, с которым было установлено соединение, и
PortScan 1.57
PortScan - бесплатная утилита, с помощью которой можно найти все активные устройства в сети. При запуске сканирования портов программа отображает все открытые порты
Wireless Network Watcher 2.12
Wireless Network Watcher - бесплатная портативная (не требующая инсталляции) утилита, которая сканирует беспроводные сети и отображает список всех подключенных в
Wireshark 2.2.6
Wireshark - утилита для детального анализа сетевых пакетов локальных сетей в реальном времени, с возможностью отображения значения каждого поля протокола любого
NetView 2.94
Программа-заменитель Сетевого Окружения Windows. Позволяет использовать помимо стандартных возможностей Windows множество других - ведет лог со списком машин,