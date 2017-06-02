PortScan для Windows

PortScan 1.61

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Описание PortScan 1.61Описание   Скачать PortScan 1.61СКАЧАТЬ (394 Кб) Скриншоты PortScan 1.61Скриншоты (3)   Статистика PortScan 1.61Статистика   Отзывы о PortScan 1.61Отзывы (3)  
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4.44 из 5, всего оценок - 9
  • Рейтинг программы - 4.44 из 5
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PortScan - бесплатная утилита, с помощью которой можно найти все активные устройства в сети. При запуске сканирования портов программа отображает все открытые порты, а также массу дополнительной информации, как например имя хоста, MAC-адрес, HTTP, SMB, FTP, ISCSI, SMTP службы и т.д.

Также PortScan позволяет осуществлять поиск подключенных устройств и пинговать любой ПК в сети.

Скриншоты PortScan:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)28 / 18 731
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг - Ping, trace, whois...
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Отзывы о программе PortScan

Александр про PortScan 1.57 [26-05-2017]

Не работает функция сохранения насканированого.
А в остальном хорошая, легкая программка.
Сканирует все в локальной сети.
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Евгений про PortScan 1.57 [01-02-2017]

Лучше воспользоватся программой для открытия портов PFPortChecker,
сам ей пользуюсь уже больше года
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admin про PortScan 1.57 [04-09-2016]

Приятная программа
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