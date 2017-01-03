Free MP3 Cutter and Editor - бесплатный и простой в использовании редактор MP3 файлов. С помощью программы можно за пару щелчков мыши вырезать фрагменты музыкальных произведений, изменять громкость, применять эффект затухания, а также конвертировать из моно в стерео, и наоборот. Отредактированные файлы можно сохранить в формате MP3 или WAV.
Что нового в Free MP3 Cutter and Editor 2.8.0.312?
Magic про Free MP3 Cutter and Editor 2.7 [25-12-2015]
Что-то Хром стал ругаться, переводя меня на запрещенные сайты. Проверьте не качает ли эта прога вирусы при установке по типу steel cut. Все предложения при установке я отклонял, если что. | | Ответить
perplexed про Free MP3 Cutter and Editor 2.7 [17-12-2015]
Каие-то левые проги воткнула, хотя при установке я внимательно следил. Copy network card, Any send, SoundPro. Они стали сразу ломиться в интернет, а доктор веб пищать. Даже синий экран один раз выскочил. Скачивал с портала. Разберитесь. | 1 | Ответить
Станіслав про Free MP3 Cutter and Editor 2.6.0 Build 2381 [21-04-2014]
Ваша пропозиція по скачуванню звукових редакторів - це повна фігня! Не скачується жодна програма! Замість того пише якісь каракулі в текстовому режимі які ніякої погоди в якості звукових редакторів не роблять! То що це за приколи над людьми? 1 | 3 | Ответить
Олег про Free MP3 Cutter and Editor 2.6.0 Build 2157 [26-11-2013]
Программа то, что нада. Спасибо! А так же Вам не уважение за автоматическую инсталяцию Яндекса!!! Я не давал согласие. Аккуратно пользователям. 2 | | Ответить
Михаил про Free MP3 Cutter and Editor 2.6.0 Build 2017 [05-09-2013]
По правде говоря , здесь действий на пару минут , знание английского не особо то и нужны , простая вещь для обрезки сетов.)