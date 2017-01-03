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Free MP3 Cutter and Editor для Windows

Free MP3 Cutter and Editor 2.8.0.312

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Описание Free MP3 Cutter and Editor 2.8.0.312Описание   Скачать Free MP3 Cutter and Editor 2.8.0.312СКАЧАТЬ (962 Кб) Скриншоты Free MP3 Cutter and Editor 2.8.0.312Скриншоты (1)   Статистика Free MP3 Cutter and Editor 2.8.0.312Статистика   Отзывы о Free MP3 Cutter and Editor 2.8.0.312Отзывы (11)  
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4.49 из 5, всего оценок - 110
  • Рейтинг программы - 4.49 из 5
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Free MP3 Cutter and Editor - бесплатный и простой в использовании редактор MP3 файлов. С помощью программы можно за пару щелчков мыши вырезать фрагменты музыкальных произведений, изменять громкость, применять эффект затухания, а также конвертировать из моно в стерео, и наоборот. Отредактированные файлы можно сохранить в формате MP3 или WAV.

Что нового в Free MP3 Cutter and Editor 2.8.0.312?
  • Улучшена производительность
Скриншоты Free MP3 Cutter and Editor:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)7 / 73 476
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы аудио

Отзывы о программе Free MP3 Cutter and Editor

Magic про Free MP3 Cutter and Editor 2.7 [25-12-2015]

Что-то Хром стал ругаться, переводя меня на запрещенные сайты. Проверьте не качает ли эта прога вирусы при установке по типу steel cut. Все предложения при установке я отклонял, если что.
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perplexed про Free MP3 Cutter and Editor 2.7 [17-12-2015]

Каие-то левые проги воткнула, хотя при установке я внимательно следил. Copy network card, Any send, SoundPro. Они стали сразу ломиться в интернет, а доктор веб пищать. Даже синий экран один раз выскочил. Скачивал с портала. Разберитесь.
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Станіслав про Free MP3 Cutter and Editor 2.6.0 Build 2381 [21-04-2014]

Ваша пропозиція по скачуванню звукових редакторів - це повна фігня! Не скачується жодна програма! Замість того пише якісь каракулі в текстовому режимі які ніякої погоди в якості звукових редакторів не роблять! То що це за приколи над людьми?
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Олег про Free MP3 Cutter and Editor 2.6.0 Build 2157 [26-11-2013]

Программа то, что нада. Спасибо! А так же Вам не уважение за автоматическую инсталяцию Яндекса!!! Я не давал согласие. Аккуратно пользователям.
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Михаил про Free MP3 Cutter and Editor 2.6.0 Build 2017 [05-09-2013]

По правде говоря , здесь действий на пару минут , знание английского не особо то и нужны , простая вещь для обрезки сетов.)

Спасибо автору
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