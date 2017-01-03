Free MP3 Cutter and Editor - бесплатный и простой в использовании редактор MP3 файлов. С помощью программы можно за пару щелчков мыши вырезать фрагменты музыкальных произведений, изменять громкость, применять эффект затухания, а также конвертировать из моно в стерео, и наоборот. Отредактированные файлы можно сохранить в формате MP3 или WAV.

Отзывы о программе Free MP3 Cutter and Editor Magic Что-то Хром стал ругаться, переводя меня на запрещенные сайты. Проверьте не качает ли эта прога вирусы при установке по типу steel cut. Все предложения при установке я отклонял, если что.

| | Ответить perplexed Каие-то левые проги воткнула, хотя при установке я внимательно следил. Copy network card, Any send, SoundPro. Они стали сразу ломиться в интернет, а доктор веб пищать. Даже синий экран один раз выскочил. Скачивал с портала. Разберитесь.

| 1 | Ответить Станіслав Ваша пропозиція по скачуванню звукових редакторів - це повна фігня! Не скачується жодна програма! Замість того пише якісь каракулі в текстовому режимі які ніякої погоди в якості звукових редакторів не роблять! То що це за приколи над людьми?

1 | 3 | Ответить Олег Программа то, что нада. Спасибо! А так же Вам не уважение за автоматическую инсталяцию Яндекса!!! Я не давал согласие. Аккуратно пользователям.

2 | | Ответить Михаил По правде говоря , здесь действий на пару минут , знание английского не особо то и нужны , простая вещь для обрезки сетов.)



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