Wave Editor - простой в использовании аудиоредактор, с помощью которого можно в считанные секунды вырезать, скопировать, вставить или удалить фрагмент звуковой дорожки.

Кроме того, позволяет выполнять такие операции с аудиофайлами, как вставка тишины, плавного нарастания/затухания, нормализация звука, инвертирование, а также осуществлять экспорт в WAV и MP3 форматы. Поддерживаются аудиоформаты MP3, WMA, WAV (PCM, ADPCM, GSM61, DSP, A-LAW, U-LAW и др.).