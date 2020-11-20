Wave Editor для Windows
4.19 из 5, всего оценок - 63
Wave Editor - простой в использовании аудиоредактор, с помощью которого можно в считанные секунды вырезать, скопировать, вставить или удалить фрагмент звуковой дорожки.
Кроме того, позволяет выполнять такие операции с аудиофайлами, как вставка тишины, плавного нарастания/затухания, нормализация звука, инвертирование, а также осуществлять экспорт в WAV и MP3 форматы. Поддерживаются аудиоформаты MP3, WMA, WAV (PCM, ADPCM, GSM61, DSP, A-LAW, U-LAW и др.).
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.1.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Abyss Media Company
|Категория:
|Редакторы аудио
|Загрузок (сегодня/всего):
|6 / 79 333 | Статистика
|Размер:
|2,69 Мб
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Отзывы о программе Wave Editor
Алексей про Wave Editor 3.8.0.0 [01-02-2019]
Пользовался все время Nero Wave Editor. Здесь интерфейс как-то наглядней, проще. Недостатки: нет эквалайзера, все инструменты отсутствуют.
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Михаил про Wave Editor 3.7.0.0 [13-01-2019]
Нормальный редактор. Надо приловчится. Для простого редактирования подойдет. Установленных доп.прог. не заметил.
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Nicolas про Wave Editor 3.7.0.0 [03-01-2019]
Програмка маловесна, простенька для новичков в самый раз, жаль что не поддерживает АС3 и mka :(. А так полностью исполняет описанные задачи, посему оценка - отлично. Малый набор функций объясняется крохотным весом программы (правда я предпочел Oceanaudio - за всеядность)
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Сергей про Wave Editor 3.6.0.0 [26-12-2018]
Я хоть и не блондинка, с Сони вегас работал. Но эта программулька просто класс! Просто, быстро, бесплатно.Так, для простой обрезки аудио самое то.
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ольга про Wave Editor 3.3.3.0 [07-10-2017]
А мне нравится. Всё просто и понятно. Пользуюсь не 1 год. Прекрасно огбразает. Всё работает.
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