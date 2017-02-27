Pale Moon - модифицированный вариант популярного браузера Mozilla Firefox. Главным отличием Pale Moon от его кроссплатформенного прототипа является оптимизация для работы только в среде Windows, что в свою очередь приводит к существенному приросту в скорости (до 25%).
Также браузер для своей работы требует наличия современного процессора с поддержкой SSE2 (например Pentium IV или Athlon 64). Во всем остальном Pale Moon полностью идентичен своему прообразу (к примеру сохранилась полная совместимость с расширениями Firefox).
Русификатор необходимо скачать отдельно с официального сайта разработчика.
Вроде бы хороший,но...проблемы все же есть. Зашел в личный кабинет сотового оператора и дальше дело не пошло,браузер только крутит колесо.Вероятно,могут быть сложности в кабинетах онлайн банков и подобного.Хотя при простом серфинге нета хорошо работает. 10 | | Ответить
Вдадимир про Pale Moon 27.0.3 [27-01-2017]
Браузер почти отличный. Одна проблема: не работает видео в ОК. 8 | 1 | Ответить
Кындык про Pale Moon 27.0.3 [26-01-2017]
Для Хрюши проект закрылся на 26.5 версии,я рыдаю... 13 | | Ответить
правда про Pale Moon 26.5.0 [20-11-2016]
Самый лучший браузер из всех мною перепробованных за 15 с лишним лет.)
Один недостаток все же есть: не все дополнения файрфокса устанавливаются.
С другой стороны, устанавливаются и работают те, что файрфоксу уже не подходят.
ПС: жалею только, что Onetab в этом браузере не пашет.
А так- ставлю ему 10 баллов из 10-ти.
(С маленьким минусиком.) 9 | 5 | Ответить
Крик 2 про Pale Moon 26.5.0 [06-11-2016]
Лучше скачивайте этот браузер,тем более весьма неплохой.А то иначе утром проснетесь и увидите кошмарное лицо Хрома 66.6 с закрытым кодом:а я ведь вас предупреждал,что докатились-скажет он. 2 | | Ответить