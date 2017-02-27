Pale Moon для Windows

Pale Moon 27.1.1

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Описание Pale Moon 27.1.1Описание   Скачать Pale Moon 27.1.1СКАЧАТЬ (30,07 Мб) Скриншоты Pale Moon 27.1.1Скриншоты (6)   Статистика Pale Moon 27.1.1Статистика   Отзывы о Pale Moon 27.1.1Отзывы (64)  
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4.60 из 5, всего оценок - 390
  • Рейтинг программы - 4.60 из 5
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Pale Moon - модифицированный вариант популярного браузера Mozilla Firefox. Главным отличием Pale Moon от его кроссплатформенного прототипа является оптимизация для работы только в среде Windows, что в свою очередь приводит к существенному приросту в скорости (до 25%).

Также браузер для своей работы требует наличия современного процессора с поддержкой SSE2 (например Pentium IV или Athlon 64). Во всем остальном Pale Moon полностью идентичен своему прообразу (к примеру сохранилась полная совместимость с расширениями Firefox).

Русификатор необходимо скачать отдельно с официального сайта разработчика.

Что нового в Pale Moon 27.1.1?
  • Исправлены ошибки безопасности.
  • Различные улучшения и мелкие исправления.
Скриншоты Pale Moon:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)15 / 25 241
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
 Программа Pale Moon отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Pale Moon

Берлиоз про Pale Moon 27.1.0 [17-02-2017]

Вроде бы хороший,но...проблемы все же есть. Зашел в личный кабинет сотового оператора и дальше дело не пошло,браузер только крутит колесо.Вероятно,могут быть сложности в кабинетах онлайн банков и подобного.Хотя при простом серфинге нета хорошо работает.
10 | | Ответить

Вдадимир про Pale Moon 27.0.3 [27-01-2017]

Браузер почти отличный. Одна проблема: не работает видео в ОК.
8 | 1 | Ответить

Кындык про Pale Moon 27.0.3 [26-01-2017]

Для Хрюши проект закрылся на 26.5 версии,я рыдаю...
13 | | Ответить

правда про Pale Moon 26.5.0 [20-11-2016]

Самый лучший браузер из всех мною перепробованных за 15 с лишним лет.)
Один недостаток все же есть: не все дополнения файрфокса устанавливаются.
С другой стороны, устанавливаются и работают те, что файрфоксу уже не подходят.
ПС: жалею только, что Onetab в этом браузере не пашет.
А так- ставлю ему 10 баллов из 10-ти.
(С маленьким минусиком.)
9 | 5 | Ответить

Крик 2 про Pale Moon 26.5.0 [06-11-2016]

Лучше скачивайте этот браузер,тем более весьма неплохой.А то иначе утром проснетесь и увидите кошмарное лицо Хрома 66.6 с закрытым кодом:а я ведь вас предупреждал,что докатились-скажет он.
2 | | Ответить

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