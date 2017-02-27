Pale Moon - модифицированный вариант популярного браузера Mozilla Firefox. Главным отличием Pale Moon от его кроссплатформенного прототипа является оптимизация для работы только в среде Windows, что в свою очередь приводит к существенному приросту в скорости (до 25%).

Также браузер для своей работы требует наличия современного процессора с поддержкой SSE2 (например Pentium IV или Athlon 64). Во всем остальном Pale Moon полностью идентичен своему прообразу (к примеру сохранилась полная совместимость с расширениями Firefox).

Русификатор необходимо скачать отдельно с официального сайта разработчика.