Mem Reduct для Windows

Mem Reduct 3.3.4

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Описание Mem Reduct 3.3.4Описание   Скачать Mem Reduct 3.3.4СКАЧАТЬ (350 Кб) Скриншоты Mem Reduct 3.3.4Скриншоты (5)   Статистика Mem Reduct 3.3.4Статистика   Отзывы о Mem Reduct 3.3.4Отзывы (37)  
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4.40 из 5, всего оценок - 227
  • Рейтинг программы - 4.40 из 5
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Mem Reduct - небольшое приложение для освобождения страниц памяти системы. Дает возможность освободить системный кэш, модифицированные и простаивающие страницы памяти. В результате позволяет до 25% уменьшить память. Не требует установки.

Возможности программы:

  • Получение максимальной информации об используемой памяти
  • Сравнение памяти после очистки
  • Настраиваемая очистка памяти
  • Маленький размер программы
  • Доступен полный исходный код
  • Портативность (никаких записей в реестр или в системные папки, все настройки хранятся в папке с программой)
  • Не требуется установки никаких модулей, сторонних программ в систему
Что нового в Mem Reduct 3.3.4?
  • улучшения в работе программы
  • исправлены ошибки
Скриншоты Mem Reduct:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)304 / 306 639
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация - Оперативная память
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Отзывы о программе Mem Reduct

Александр про Mem Reduct 3.3.2 [29-09-2018]

Сначала программой пользовался на Windows 7, сейчас программа стоит на Windows 10. Всё работает отлично, без сбоев.
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Master_Tester про Mem Reduct 3.3.2 [09-09-2018]

Даная утилите работает отлично . Можно использовать если не отвечают программы и т.п
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Дмитрий про Mem Reduct 3.3.2 [17-06-2018]

Если у вас виснет система во время очистки ОЗУ, возможно какая то часть данных лежит в файле подкачки на HDD например (Важные системные процессы) которые не рекомендуется закрывать данной программой, иначе возможны ошибки (Операционной системы) в плоть до синего экрана и автоматического перезапуска системы, проверено на Windows 10 другой программой Advanced SystemCare 11 монитор производительности!
1 | 9 | Ответить

Светлана про Mem Reduct 3.3.2 [11-03-2018]

Здравствуйте.Я уже давно пользуюсь этой программой она очень мне понравилась.Но вот не давно начались проблемы с ноутбуком.То ли опреативка.То ли диск пока не пойму.Прочла на парочке сайтов,что программа по очистке памяти вредит.Я играю в вк в игру она очень сильно нагружает память,только благодаря той программе я как то поддерживала систему и играла,но теперь прочла эти статьи и побаиваюсь.Мне нужна помощь .МОГЛА ЛИ Я ЧТО ВСЕ ТАКИ ПОПОРТИТЬ ПОСТОЯННО ОЧИЩАЯ ПАМЯТЬ?У меня теперь выскакивает синий экран смерти,это могло произойти от постоянной чистки.
3 | 36 | Ответить

Алмаз в ответ Светлана про Mem Reduct 3.3.2 [26-03-2018]

Просто обновите драйвера на оперативку. У меня было тоже самое
2 | 1 | Ответить

Светлана в ответ Алмаз про Mem Reduct 3.3.2 [28-03-2018]

я уже нашла причину сама и оказалась.что да как я и подозревала виной была эта программа.нельзя вмешиваться насильно в систему не давая ей самой вести себя правильно.не злоупотребляйте этой программой потому что может быть столько ошибок из за нее,очень потом тяжело разобраться.я два раза носила в сервис ноутбук сказали все отлично.5 раз переустанавливала виндовс.много прогуглила все продумала и удалила эту программу не пользуюсь ей и все хорошо все наладилось.короче не лезьте туда куда не стоит.
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FantomAss про Mem Reduct 3.3.1 [20-02-2018]

оптимизаторы оперативки - это все авно, добавляйте плашки.
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