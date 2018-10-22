Mem Reduct - небольшое приложение для освобождения страниц памяти системы. Дает возможность освободить системный кэш, модифицированные и простаивающие страницы памяти. В результате позволяет до 25% уменьшить память. Не требует установки.
Возможности программы:
Получение максимальной информации об используемой памяти
Сравнение памяти после очистки
Настраиваемая очистка памяти
Маленький размер программы
Доступен полный исходный код
Портативность (никаких записей в реестр или в системные папки, все настройки хранятся в папке с программой)
Не требуется установки никаких модулей, сторонних программ в систему
ParkControl - простенькая бесплатная утилита, которая позволяет настраивать отдельные параметры центрального процессора для наилучшей производительности вашего
Отзывы о программе Mem Reduct
Александр про Mem Reduct 3.3.2 [29-09-2018]
Сначала программой пользовался на Windows 7, сейчас программа стоит на Windows 10. Всё работает отлично, без сбоев. | | Ответить
Master_Tester про Mem Reduct 3.3.2 [09-09-2018]
Даная утилите работает отлично . Можно использовать если не отвечают программы и т.п | | Ответить
Дмитрий про Mem Reduct 3.3.2 [17-06-2018]
Если у вас виснет система во время очистки ОЗУ, возможно какая то часть данных лежит в файле подкачки на HDD например (Важные системные процессы) которые не рекомендуется закрывать данной программой, иначе возможны ошибки (Операционной системы) в плоть до синего экрана и автоматического перезапуска системы, проверено на Windows 10 другой программой Advanced SystemCare 11 монитор производительности! 1 | 9 | Ответить
Светлана про Mem Reduct 3.3.2 [11-03-2018]
Здравствуйте.Я уже давно пользуюсь этой программой она очень мне понравилась.Но вот не давно начались проблемы с ноутбуком.То ли опреативка.То ли диск пока не пойму.Прочла на парочке сайтов,что программа по очистке памяти вредит.Я играю в вк в игру она очень сильно нагружает память,только благодаря той программе я как то поддерживала систему и играла,но теперь прочла эти статьи и побаиваюсь.Мне нужна помощь .МОГЛА ЛИ Я ЧТО ВСЕ ТАКИ ПОПОРТИТЬ ПОСТОЯННО ОЧИЩАЯ ПАМЯТЬ?У меня теперь выскакивает синий экран смерти,это могло произойти от постоянной чистки. 3 | 36 | Ответить
Алмаз в ответ Светлана про Mem Reduct 3.3.2 [26-03-2018]
Просто обновите драйвера на оперативку. У меня было тоже самое 2 | 1 | Ответить
Светлана в ответ Алмаз про Mem Reduct 3.3.2 [28-03-2018]
я уже нашла причину сама и оказалась.что да как я и подозревала виной была эта программа.нельзя вмешиваться насильно в систему не давая ей самой вести себя правильно.не злоупотребляйте этой программой потому что может быть столько ошибок из за нее,очень потом тяжело разобраться.я два раза носила в сервис ноутбук сказали все отлично.5 раз переустанавливала виндовс.много прогуглила все продумала и удалила эту программу не пользуюсь ей и все хорошо все наладилось.короче не лезьте туда куда не стоит. | | Ответить
FantomAss про Mem Reduct 3.3.1 [20-02-2018]
оптимизаторы оперативки - это все авно, добавляйте плашки. 4 | | Ответить