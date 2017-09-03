Opera Mini для iOS

Opera Mini 16.0.0 для iPhone, iPad

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Описание Opera Mini 16.0.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать Opera Mini 16.0.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (78.7 Мб) Скриншоты Opera Mini 16.0.0 для iPhone, iPadСкриншоты (17)   Статистика Opera Mini 16.0.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Opera Mini 16.0.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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4.23 из 5, всего оценок - 26
  • Рейтинг программы - 4.23 из 5
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Opera Mini - популярный Интернет браузер для мобильных устройств. На сегодняшний день это один из самых быстрых браузеров, позволяющий: сохранять отдельные html страницы и файлы, добавлять до 10 сайтов в экспресс-панель, осуществлять поиск как на странице так и в выбранном фрагменте текста, отображать историю серфинга в Сети, возможность быстро поделиться интересным урлом в социальных сетях и по email, отображать количество использованного трафика и его экономию ("Справка" -> "Потребление трафика"), запоминать и безопасно хранить пароли от ваших аккаунтов, гибко настраивать контекстное меню, синхронизировать закладки и многое другое.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Opera Mini:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 5.x
Интерфейс Английский, Русский, Датскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)3 / 24 789
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
 Программа Opera Mini отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Opera Mini

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