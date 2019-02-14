Onion Browser 2.1.0 для iPhone, iPad
Защищенный браузер для мобильных iOS-устройств, который предлагает пользователю широкий спектр инструментов и функций для повышения конфиденциальности и безопасности
Google Chrome 72.0.3626.74 для iPhone, iPad
Google Chrome - версия одного из самых лучших и популярных браузеров для мобильной платформы iOS
iCab Mobile 9.12.2 для iPhone, iPad, iPod
iCab Mobile - браузер для мобильных устройств на платформе iOS. Интерфейс сильно напоминает интерфейс штатного браузера Safari, но на этом сходство заканчивается.
Opera Mini 16.0.14 для iPhone, iPad
Opera Mini - быстрый Интернет браузер для мобильных устройств. Позволяет: сохранять отдельные html страницы и файлы, добавлять до 10 сайтов в экспресс-панель,
Яндекс.Браузер 19.1.2.172 для iPhone, iPad
Яндекс.Браузер - версия для iOS-устройств одного из самых популярных браузеров с массой полезных и удобных функций
Opera Coast 5.04 для iPad, iPhone
Opera Coast - инновационная разработка мощного и удобного браузера для полной свободы повседневных действий в интернете, начиная от развлечений и заканчивая рабочими