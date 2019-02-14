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5.00 из 5, всего оценок - 2 Рейтинг программы - 5.00 из 5

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5 Быстрый Поиск и Браузер - шустрый и удобный в эксплуатации веб-браузер для iPhone, iPad, который поможет быстро найти в интернете нужный сайт, красивые картинки, видео или любимую музыку. Ключевые особенности приложения Быстрый Поиск и Браузер: Быстрый запуск приложения.

Подсказки при вводе текста.

Легкая смена поискового сервиса одним движением пальца.

Управление размером текста на странице.

Модуль блокировки рекламы на сайтах.

Возможность искать в разных сервисах.

Готовый набор закладок на популярные сайты.

Поиск по странице.

Визуальная история посещенных страниц.

Быстрое переключение свайпом между несколькими окнами.

Быстрое сохранение ссылки с закладки.

Режим форматирования страниц для удобного чтения в одну колонку.

Интерактивная страница с виджетами: Вдохновляющие цитаты, Погода, Котировки, Новости, Популярные тренды, Приложение недели и другие. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Быстрый Поиск и Браузер для Android