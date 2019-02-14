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Быстрый Поиск и Браузер для iOS

Быстрый Поиск и Браузер 3.1 для iPhone, iPad

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Описание Быстрый Поиск и Браузер 3.1 для iPhone, iPadОписание   Скачать Быстрый Поиск и Браузер 3.1 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (44.54 Мб) Скриншоты Быстрый Поиск и Браузер 3.1 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Быстрый Поиск и Браузер 3.1 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Быстрый Поиск и Браузер 3.1 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Быстрый Поиск и Браузер - шустрый и удобный в эксплуатации веб-браузер для iPhone, iPad, который поможет быстро найти в интернете нужный сайт, красивые картинки, видео или любимую музыку.

Ключевые особенности приложения Быстрый Поиск и Браузер:

  • Быстрый запуск приложения.
  • Подсказки при вводе текста.
  • Легкая смена поискового сервиса одним движением пальца.
  • Управление размером текста на странице.
  • Модуль блокировки рекламы на сайтах.
  • Возможность искать в разных сервисах.
  • Готовый набор закладок на популярные сайты.
  • Поиск по странице.
  • Визуальная история посещенных страниц.
  • Быстрое переключение свайпом между несколькими окнами.
  • Быстрое сохранение ссылки с закладки.
  • Режим форматирования страниц для удобного чтения в одну колонку.
  • Интерактивная страница с виджетами: Вдохновляющие цитаты, Погода, Котировки, Новости, Популярные тренды, Приложение недели и другие.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Быстрый Поиск и Браузер:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 206
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
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Отзывы о программе Быстрый Поиск и Браузер

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