Opera Mini для Android
|Оценка:
|3.77/5 голосов - 325
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|52.2.2254.54723 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Opera Software
|Категория:
|Браузеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 615 275 | Статистика
|Размер:
|13,94 Мб
|СКАЧАТЬ
Opera Mini - один из лучших веб-браузеров теперь доступен и на платформе Android. Этот web-обозреватель обладает высокой скоростью загрузки и предоставляет удобные инструменты для работы в интернете.
Блокировщик рекламы избавит вас от надоедливых баннеров, а в меню настроек вы всегда сможете узнать, сколько браузер потребляет трафика. Специальный приватный режим не будет сохранять историю в браузере.
Кроме просмотра страниц программа позволяет сохранять файлы из интернета на девайсе, подписываться и просматривать ленты новостей в формате RSS. Зарегистрировавшись на сайте разработчика программы, вы сможете синхронизировать закладки на коммуникаторе с вашим ПК.
- Opera Mini для iOS
- Блокировщик рекламы
- Новые анимации для загрузки страниц
- Кнопка “Стоп” в нижней панели навигации
- Подсказки
- Новый вид ленты новостей
- Функция "Добавить на домашний экран" при нажатии на "+" в меню адресной строки
- Улучшена скорость установки и загрузки приложения
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Отзывы о программе Opera Mini
Олег про Opera Mini 45.0.2254.144855 для Android [10-12-2019]
При попытке установки — "ошибка синтаксического анализа".
Андроид 4.4.2; arm-v7a.
Версия 45.0.2254.144855
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юрий про Opera Mini 14.0.2065.100298 для Android [09-03-2016]
Субьективно один из самых быстрых браузеров.Из мощных добавлю qq ,one ,du.
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юрий про Opera Mini 14.0.2065.100298 для Android [09-03-2016]
Субьективно один из самых быстрых браузеров.Из мощных добавлю qq ,one ,du.
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Жека про Opera Mini 14.0.2065.99985 для Android [30-01-2016]
Админ, етот браузер . ? скрипти потянет на онлайн игри ? апарат lenovo A390 android 4.0.4
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Vlad про Opera Mini 13.0.2036.98649 для Android [13-12-2015]
Пользуюсь Opera Mini (old ver.) уже несколько лет - без претезий, но появилась новая версия, разработчики которой подчеркивают его достоинства в виде оптимизации трафика, что не есть хорошо, т.к. достигается запуском собственного VPN, через который и пропускается вся инфа юзера, при этом любой другой его VPN блокируется(?!) Что происходит с судьбой IP пользователя авторами Opera не обсуждается, а значит, что безопасность всех юзеров ставится под сомнение.
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