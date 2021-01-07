Opera Mini - один из лучших веб-браузеров теперь доступен и на платформе Android. Этот web-обозреватель обладает высокой скоростью загрузки и предоставляет удобные инструменты для работы в интернете.

Блокировщик рекламы избавит вас от надоедливых баннеров, а в меню настроек вы всегда сможете узнать, сколько браузер потребляет трафика. Специальный приватный режим не будет сохранять историю в браузере.

Кроме просмотра страниц программа позволяет сохранять файлы из интернета на девайсе, подписываться и просматривать ленты новостей в формате RSS. Зарегистрировавшись на сайте разработчика программы, вы сможете синхронизировать закладки на коммуникаторе с вашим ПК.