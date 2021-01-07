Opera Mini для Android

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Оценка: 3.77/5 голосов - 325
Лицензия: Бесплатная
Версия:52.2.2254.54723 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Браузеры
Загрузок (сегодня/всего):0 / 615 275 | Статистика
Размер:13,94 Мб
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Opera Mini скриншот № 2
Opera Mini скриншот № 3
Opera Mini скриншот № 4

Opera Mini - один из лучших веб-браузеров теперь доступен и на платформе Android. Этот web-обозреватель обладает высокой скоростью загрузки и предоставляет удобные инструменты для работы в интернете.

Блокировщик рекламы избавит вас от надоедливых баннеров, а в меню настроек вы всегда сможете узнать, сколько браузер потребляет трафика. Специальный приватный режим не будет сохранять историю в браузере.

Кроме просмотра страниц программа позволяет сохранять файлы из интернета на девайсе, подписываться и просматривать ленты новостей в формате RSS. Зарегистрировавшись на сайте разработчика программы, вы сможете синхронизировать закладки на коммуникаторе с вашим ПК.

Что нового в Opera Mini 52.2.2254.54723?
  • Блокировщик рекламы
  • Новые анимации для загрузки страниц
  • Кнопка “Стоп” в нижней панели навигации
  • Подсказки
  • Новый вид ленты новостей
  • Функция "Добавить на домашний экран" при нажатии на "+" в меню адресной строки
  • Улучшена скорость установки и загрузки приложения
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Отзывы о программе Opera Mini

Олег про Opera Mini 45.0.2254.144855 для Android [10-12-2019]

При попытке установки — "ошибка синтаксического анализа".
Андроид 4.4.2; arm-v7a.
Версия 45.0.2254.144855
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юрий про Opera Mini 14.0.2065.100298 для Android [09-03-2016]

Субьективно один из самых быстрых браузеров.Из мощных добавлю qq ,one ,du.
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юрий про Opera Mini 14.0.2065.100298 для Android [09-03-2016]

Субьективно один из самых быстрых браузеров.Из мощных добавлю qq ,one ,du.
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Жека про Opera Mini 14.0.2065.99985 для Android [30-01-2016]

Админ, етот браузер . ? скрипти потянет на онлайн игри ? апарат lenovo A390 android 4.0.4
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Vlad про Opera Mini 13.0.2036.98649 для Android [13-12-2015]

Пользуюсь Opera Mini (old ver.) уже несколько лет - без претезий, но появилась новая версия, разработчики которой подчеркивают его достоинства в виде оптимизации трафика, что не есть хорошо, т.к. достигается запуском собственного VPN, через который и пропускается вся инфа юзера, при этом любой другой его VPN блокируется(?!) Что происходит с судьбой IP пользователя авторами Opera не обсуждается, а значит, что безопасность всех юзеров ставится под сомнение.
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