Firefox для iPhone, iPad - реализация популярного браузера для "яблочных" мобильных устройств, которая объединила в себе все самые лучшие функции для удобного и комфортного ежедневного серфинга. Интерфейс этого web-обозревателя отличается лаконичностью, позволяя полноценно сосредоточиться на работе с ресурсом. Из доступных опций присутствуют мультивкладочность, удобный режим визуализации открытых вкладок, создание закладок и списка избранного, интеллектуальный поиск с подсказками, сохранение истории серфинга, несколько поисковых систем, синхронизация с версиями браузера для других операционок и т.д. Если возникает необходимость отправить какую-то ссылку из другого приложения в Firefox, то для этого реализована кнопка Поделиться (прямоугольник со стрелкой вверх).

Так называемый "умный" поиск анализирует Ваш запрос сразу на нескольких поисковиках, предлагая пользователю результаты, которые наиболее адаптированы для просмотра на экране его iOS-устройства. Синхронизация пользовательских данных и закладок с десктопной версией Firefox позволяет быстро получить доступ к нужным ресурсам без дополнительного и утомительного поиска. Что же касается визуальных вкладок, то эта фишка была специально придумана для комфортного переключения между открытыми в браузере страницами.

Стоит также выделить режим "Инкогнито" (приватный просмотр), при котором Firefox не будет запоминать ничего из истории серфинга или куки. При этом новые закладки сохранятся в списке избранного.

В целом, браузер Firefox для iOS-устройств получился быстрым, стильным, удобным и грамотно продуманным web-обозревателем, который составит достойную конкуренцию штатному Safari.