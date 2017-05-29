MP3 Skype Recorder для Windows

MP3 Skype Recorder 4.32

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Описание MP3 Skype Recorder 4.32Описание   Скачать MP3 Skype Recorder 4.32СКАЧАТЬ (6,09 Мб) Скриншоты MP3 Skype Recorder 4.32Скриншоты (1)   Статистика MP3 Skype Recorder 4.32Статистика   Отзывы о MP3 Skype Recorder 4.32Отзывы (4)  
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4.57 из 5, всего оценок - 16
  • Рейтинг программы - 4.57 из 5
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MP3 Skype Recorder - бесплатная программа, с помощью которой можно легко осуществлять запись разговоров в Skype (в том числе конференций). Запись может производится как в автоматическом, так и ручном режиме, а также присутствует возможность записи одновременно нескольких разговоров. Каждый звонок сохраняется в отдельном файле в формате MP3.

Что нового в MP3 Skype Recorder 4.32?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты MP3 Skype Recorder:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 26 737
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыIP-телефония - Запись звука, голоса
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Отзывы о программе MP3 Skype Recorder

Анна про MP3 Skype Recorder 4.9 [03-06-2015]

Скачиваю файл для установки, запускаю и программа не устанавливается....!
1 | 15 | Ответить

Илья про MP3 Skype Recorder 4.6 [10-09-2014]

Спасибо автору! Очень полезно - раньше всегда забывал запись делать, а теперь это происходит автоматически!
1 | | Ответить

Людмила про MP3 Skype Recorder 3.1 [15-04-2012]

Я в восторге от этой программы. Пользуюсь уже больше года. Рекомендую всем, особенно тем, кто работает в интернете. Часто общается с партнерами по скайпу.
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Юрий про MP3 Skype Recorder 3.1 [11-12-2011]

У мну Скайп v.5.5 Установил MP3 Skype Recorder. Не скажу чтоб качество записи было б прям офигенское но пойдёт... Лучше сразу ставьте в "моно". Жалко что так мало настроек в этой утилите. Очень длинные названия файлов получаются на выходе. А так аффтару СПАСИБО! ))
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