RaidCall 8.2.0 RaidCall - популярное приложение для настройки связи у геймеров. Идеально подойдет для командного общения в MMORPG и шутер-играх. Качественный звук, минимальная TeamSpeak 3.1.4 Client / 3.0.13.6 Server TeamSpeak - бесплатное приложение для голосового общения между пользователями через локальную сеть или Интернет. Можно создать собственный канал с конференцией в Viber 6.8.1.16 Viber - настольная версия популярного мессенджера, который позволяет бесплатно отправлять сообщения и звонить другим пользователям Viber на любые устройства в любых

Skype 7.36.0.101 Skype - мегапопулярная программа, с помощью которой вы можете абсолютно бесплатно совершать голосовые и видеозвонки во все уголки земного шара. Разработчики заявляют Mail.Ru Агент 10.0.20032 / 6.5.9316 M-Агент - бесплатное приложение для полноценного общения в популярных социальных сетях и мессенджерах. Присутствует голосовая и видеосвязь, возможность отправки SMS, Sippoint 3.2.1.552 Sippoint — простой и удобный способ бесплатного голосового и видео общения через Интернет