Mumble для Windows
Mumble - достаточно удобное и продвинутое решение для организации голосового общения в сети с использованием VoIP-технологии. Основное применение этой программы - это групповое общение в онлайн играх между участниками одной команды. Однако в более широком смысле Mumble можно использовать для любых типов общения в одной серверной ячейке - на работе, с друзьями, проводить конференции и т.д.
Программа имеет достаточно гибкие и тонкие настройки параметров звука, что дает возможность получить высокое качество аудиозвучания: удаляются шумы, улучшается чистота звука, подавляются посторонние включения и др.
Отдельно выделяется особая технология позиционирования звука, когда звучание голосов других пользователей становится зависимым от их местоположения в игре, позволяя на слух определять текущую ситуацию на игровой карте. Именно эта особенность сделала Mumble чрезвычайно популярной именно в геймерской среде.
Удобно выполнен интерфейс Mumble, где Вы буквально в один клик сможете "заглушить себя" (отключить микрофон) и "сделать немым" (отключить голоса других пользователей). Помимо голосового общения присутствует и текстовый формат обмена информацией, при этом функция "Текст-в-Речь" позволит услышать все, что Вы написали, другим участникам - очень удобно и эффективно.
Для настройки общения в группе понадобится как серверная, так и клиентская часть (входят в состав установщика Mumble). Один из пользователей создает сервер, к которому остальные подключаются с использованием клиента. Все сообщения между сервером и клиентом шифруются 256-битным ключом, так что безопасность персональных данных обеспечена на довольно-таки высоком уровне.
В конце хотелось бы отметить, что после установки Mumble Вам станут доступны для общения открытые бесплатные сервера со всего мира: подключайтесь, общайтесь, делитесь интересной информацией, заводите новых друзей и расширяйте свой кругозор.
