Mumble для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 3.48/5 голосов - 46
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.5.901 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:IP-телефония
Загрузок (сегодня/всего):3 / 26 012 | Статистика
Размер:47.11 Мб
СКАЧАТЬ
Mumble скриншот № 1
Mumble скриншот № 2
Mumble скриншот № 3
Mumble скриншот № 4

Mumble - достаточно удобное и продвинутое решение для организации голосового общения в сети с использованием VoIP-технологии. Основное применение этой программы - это групповое общение в онлайн играх между участниками одной команды. Однако в более широком смысле Mumble можно использовать для любых типов общения в одной серверной ячейке - на работе, с друзьями, проводить конференции и т.д.

Программа имеет достаточно гибкие и тонкие настройки параметров звука, что дает возможность получить высокое качество аудиозвучания: удаляются шумы, улучшается чистота звука, подавляются посторонние включения и др.

Отдельно выделяется особая технология позиционирования звука, когда звучание голосов других пользователей становится зависимым от их местоположения в игре, позволяя на слух определять текущую ситуацию на игровой карте. Именно эта особенность сделала Mumble чрезвычайно популярной именно в геймерской среде.

Удобно выполнен интерфейс Mumble, где Вы буквально в один клик сможете "заглушить себя" (отключить микрофон) и "сделать немым" (отключить голоса других пользователей). Помимо голосового общения присутствует и текстовый формат обмена информацией, при этом функция "Текст-в-Речь" позволит услышать все, что Вы написали, другим участникам - очень удобно и эффективно.

Для настройки общения в группе понадобится как серверная, так и клиентская часть (входят в состав установщика Mumble). Один из пользователей создает сервер, к которому остальные подключаются с использованием клиента. Все сообщения между сервером и клиентом шифруются 256-битным ключом, так что безопасность персональных данных обеспечена на довольно-таки высоком уровне.

В конце хотелось бы отметить, что после установки Mumble Вам станут доступны для общения открытые бесплатные сервера со всего мира: подключайтесь, общайтесь, делитесь интересной информацией, заводите новых друзей и расширяйте свой кругозор.

ТОП-сегодня раздела "IP-телефония"
 

скачать TeamSpeakTeamSpeak 3.6.2 Client / 5.0.0 beta 77 Client / 3.13.7 Server

TeamSpeak - бесплатное приложение для голосового общения между пользователями через...

скачать ZOOMZOOM 7.0.5.38856

Мощный сервис для проведения видеоконференций. Имеется интегрированное HD-видео и аудио...

скачать MicroSIPMicroSIP 3.22.7

Приложение для интернет-звонков и обмена сообщениями. Программа поддерживает различные...

скачать SkypeSkype 8.138.0.209 / 7.41.0.101

Skype - мегапопулярная программа, с помощью которой вы можете абсолютно бесплатно совершать...

скачать ViberViber 24.3.0.0

Viber - настольная версия популярного мессенджера, который позволяет бесплатно отправлять...

скачать MumbleMumble 1.5.735

Mumble - достаточно удобное и продвинутое решение для организации голосового общения в сети с использованием VoIP-технологии...

Отзывы о программе Mumble

Admin

Отзывов о программе Mumble 1.5.901 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв