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Металлоискатель для Android

Металлоискатель 1.4.7 для Android

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Описание Металлоискатель 1.4.7 для AndroidОписание   Скачать Металлоискатель 1.4.7 для AndroidСКАЧАТЬ (3,04 Мб) Скриншоты Металлоискатель 1.4.7 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Металлоискатель 1.4.7 для AndroidСтатистика   Отзывы о Металлоискатель 1.4.7 для AndroidОтзывы (22)  Видеоролик к программе Металлоискатель 1.4.7 для AndroidВидеоролик  
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4.32 из 5, всего оценок - 40
  • Рейтинг программы - 4.32 из 5
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Металлоискатель — интересная программа, при помощи которой можно использовать Android-смартфон как детектор металла. Просто запустите приложение и перемещайте смартфон в пространстве.

Как только показания на экране начнут сильно изменяться, это значит, что рядом находится сильный источник магнитного поля. В обычных условиях такими источниками выступают металлические предметы. Однако следует учесть, что магнитный датчик также реагирует и на излучение от других электронным приборов (компьютеры, другие телефоны, плееры, телевизоры и т.д.).

Что нового в Металлоискатель 1.4.7 для Android?
  • Поддержка Galaxy S8.
Скриншоты Металлоискатель:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 32 896
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Металлоискатель

Макс про Металлоискатель 1.4.4 для Android [21-09-2016]

Плохо что только золото до 1.5 метра ищет.уже 6 кг накопал
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Андрей про Металлоискатель 1.3.11 для Android [14-07-2015]

Супер) монеты 30-35 см. каска 50-55 см. большие предметы 1,5 м. У кого не работает: качаете программу, удаляете, и все хорошо)
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Артемий в ответ Андрей про Металлоискатель 1.4.1 для Android [07-10-2015]

возьмите в аренду и не мучайтесь! тут большой выбор http://procat.kh.ua/metalloiskateli/
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Alfa про Металлоискатель 1.3.7 для Android [31-08-2014]

очень хорошая прога, помогла найти золотой самородок правда всего 15гр но хоть что то , остались довольны, ищем еще....
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ваня в ответ Alfa про Металлоискатель 1.3.7 для Android [26-10-2014]

у меня не роботает пошол на огород нет и дома на жылезо поставил тоже нет
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slava про Металлоискатель 1.3.3a для Android [07-01-2014]

Прикол с низу прочитал!!!!
1 | 7 | Ответить

Олег про Металлоискатель 1.3.3a для Android [05-01-2014]

Работает прикольно, причём точность не гарантируется. Металл и магнитоополя улавливает. Это круче чем псевдоренген
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