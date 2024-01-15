Perfect Click для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:7.02 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:127,11 Мб
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Perfect Click - это мощный инструмент, предназначенный для автоматизации выполнения касаний, свайпов и других манипуляций на экране вашего устройства Android. Это приложение идеально подходит для оптимизации процессов и повышения эффективности ваших задач.

Особенности Perfect Click:

  • Выполнение касаний и свайпов: Perfect Click позволяет вам записывать и воспроизводить жесты на экране, что делает его отличным инструментом для автоматизации рутинных задач.
  • Поиск изображений на экране: Легко находите необходимые элементы, определяя изображения на экране вашего устройства.
  • Распознавание текста: Perfect Click обеспечивает возможность распознавания текста, что делает его полезным инструментом для ваших проектов.
  • Определение цвета пикселей: Точное определение цветов на экране с помощью встроенного инструмента.
  • Редактор кода с подсветкой синтаксиса: Удобный редактор кода, обеспечивающий эффективную работу с вашими скриптами.
  • Пипетка: Мгновенно определяйте цвета на экране для точной настройки ваших автоматизированных задач.
  • Инструмент для создания шаблонов изображений: Простой способ создать и использовать шаблоны изображений для более сложных сценариев.
  • Руководство пользователя: Подробное руководство поможет вам быстро освоить все возможности Perfect Click.
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