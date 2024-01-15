Perfect Click для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.02 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Valerij Kolodeev
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|127,11 Мб
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Perfect Click - это мощный инструмент, предназначенный для автоматизации выполнения касаний, свайпов и других манипуляций на экране вашего устройства Android. Это приложение идеально подходит для оптимизации процессов и повышения эффективности ваших задач.
Особенности Perfect Click:
- Выполнение касаний и свайпов: Perfect Click позволяет вам записывать и воспроизводить жесты на экране, что делает его отличным инструментом для автоматизации рутинных задач.
- Поиск изображений на экране: Легко находите необходимые элементы, определяя изображения на экране вашего устройства.
- Распознавание текста: Perfect Click обеспечивает возможность распознавания текста, что делает его полезным инструментом для ваших проектов.
- Определение цвета пикселей: Точное определение цветов на экране с помощью встроенного инструмента.
- Редактор кода с подсветкой синтаксиса: Удобный редактор кода, обеспечивающий эффективную работу с вашими скриптами.
- Пипетка: Мгновенно определяйте цвета на экране для точной настройки ваших автоматизированных задач.
- Инструмент для создания шаблонов изображений: Простой способ создать и использовать шаблоны изображений для более сложных сценариев.
- Руководство пользователя: Подробное руководство поможет вам быстро освоить все возможности Perfect Click.
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Отзывы о программе Perfect Click
Admin
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