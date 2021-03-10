HEX Editor - бесплатная программа, которая предназначена для просмотра и редактирования бинарных файлов. В состав приложения входят инструменты для редактирования, поиска и сравнения файлов, а также имеется встроенная макро система, позволяющая выполнять даже самые сложные задачи, решение которых не предусмотрено встроенными средствами.

Основные возможности HEX Editor: