HEX Editor для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.8.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:3,94 Мб
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HEX Editor - бесплатная программа, которая предназначена для просмотра и редактирования бинарных файлов. В состав приложения входят инструменты для редактирования, поиска и сравнения файлов, а также имеется встроенная макро система, позволяющая выполнять даже самые сложные задачи, решение которых не предусмотрено встроенными средствами.

Основные возможности HEX Editor:

  • Встроенный эмулятор терминала.
  • Полностью настраиваемое отображение, возможность группировки байтов и отображение в HEX/DEC/OCT.
  • Поддержка 8 кодировок (ASCII, COI8-R, COI8-U, UTF-8, windows-1251, UTF-16, UTF-16LE, UTF-16BE).
  • Возможность работы в нескольких файлах сразу.
  • Макро система дает практически безграничные возможности в поиске/редактировании, а также удобном отображении интересующих данных.
  • Возможность создания собственных действий и привязки их к макросам позволит решать любые задачи в один клик.
  • Справка на двух языках входит в состав программы.
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