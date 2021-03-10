HEX Editor для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.8.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|First Row
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|3,94 Мб
|СКАЧАТЬ
HEX Editor - бесплатная программа, которая предназначена для просмотра и редактирования бинарных файлов. В состав приложения входят инструменты для редактирования, поиска и сравнения файлов, а также имеется встроенная макро система, позволяющая выполнять даже самые сложные задачи, решение которых не предусмотрено встроенными средствами.
Основные возможности HEX Editor:
- Встроенный эмулятор терминала.
- Полностью настраиваемое отображение, возможность группировки байтов и отображение в HEX/DEC/OCT.
- Поддержка 8 кодировок (ASCII, COI8-R, COI8-U, UTF-8, windows-1251, UTF-16, UTF-16LE, UTF-16BE).
- Возможность работы в нескольких файлах сразу.
- Макро система дает практически безграничные возможности в поиске/редактировании, а также удобном отображении интересующих данных.
- Возможность создания собственных действий и привязки их к макросам позволит решать любые задачи в один клик.
- Справка на двух языках входит в состав программы.
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