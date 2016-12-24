Jazz Internet Radio 3.4.7.4144 для Android Описание СКАЧАТЬ ( 31,71 Мб) Скриншоты (5) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

5.00 из 5, всего оценок - 2 Рейтинг программы - 5.00 из 5

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5 Jazz Internet Radio — онлайновая радиостанция, транслирующая только джазовую музыку различных направлений. Вы можете выбирать какой именно поджанр джаза слушать. Настройки приложения дают возможность выбрать битрейт для разных типов соединения. Программа сама ведет учет потребленного трафика по типам соединения. Пользователям доступно более 35 каналов прогрессивного джаза различных направлений, включая Smooth Jazz, Bebop, Vocals, Swing, Big Band, Sinatra Style и др. Другие возможности программы включают: Таймер автоматического отключения.

Настройка выбора беспроводной сети.

Возможность делиться треками в социальных сетях. Скриншоты Jazz Internet Radio: Статус программы Бесплатная Операционка Android 4.x, 5.x Интерфейс Английский Закачек (сегодня/всего) 0 / 2 848 Разработчик AudioAddict Inc Последнее обновление 24.12.2016 (Сообщить о новой версии) Категории программы Радио Отзывы о программе Jazz Internet Radio Admin Отзывов о программе Jazz Internet Radio 3.4.7.4144 для Android пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости