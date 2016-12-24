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Jazz Internet Radio для Android

Jazz Internet Radio 3.4.7.4144 для Android

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Описание Jazz Internet Radio 3.4.7.4144 для AndroidОписание   Скачать Jazz Internet Radio 3.4.7.4144 для AndroidСКАЧАТЬ (31,71 Мб) Скриншоты Jazz Internet Radio 3.4.7.4144 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Jazz Internet Radio 3.4.7.4144 для AndroidСтатистика   Отзывы о Jazz Internet Radio 3.4.7.4144 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
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Jazz Internet Radio — онлайновая радиостанция, транслирующая только джазовую музыку различных направлений. Вы можете выбирать какой именно поджанр джаза слушать. Настройки приложения дают возможность выбрать битрейт для разных типов соединения.

Программа сама ведет учет потребленного трафика по типам соединения. Пользователям доступно более 35 каналов прогрессивного джаза различных направлений, включая Smooth Jazz, Bebop, Vocals, Swing, Big Band, Sinatra Style и др. Другие возможности программы включают:

  • Таймер автоматического отключения.
  • Настройка выбора беспроводной сети.
  • Возможность делиться треками в социальных сетях.
Скриншоты Jazz Internet Radio:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 848
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРадио
 Программа Jazz Internet Radio отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Jazz Internet Radio

Admin

Отзывов о программе Jazz Internet Radio 3.4.7.4144 для Android пока нет, можете добавить...

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