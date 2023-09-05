VRadio для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.4.12 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Voulimiotis Ioannis
|Категория:
|Радио
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|12,15 Мб
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VRadio - мобильное Android-приложение, предоставляющее доступ к тысячам радиостанций онлайн, благодаря которому можно настроиться на свои любимые радиостанции и открыть для себя новые музыкальные горизонты со всей планеты.
Основные возможности приложения VRadio:
- Уникальный и простой в использовании интерфейс обеспечивает удобную навигацию.
- Сверхбыстрое переключение между станциями позволяет вам наслаждаться музыкой без ожидания загрузки.
- Разнообразие музыкальных жанров и категорий удовлетворит даже самых требовательных слушателей.
- Просматривайте информацию о текущей композиции (RDS), когда станции ее поддерживают.
- Создавайте неограниченное количество избранных станций с папками и настройками резервного копирования.
- Записывайте свои любимые ток-шоу и музыкальные программы для прослушивания в удобное время.
- Транслируйте радио на устройства Chromecast, UPnP/DLNA и VRadio для Windows, чтобы делиться музыкой с друзьями и семьей.
- Используйте поддержку Android Auto, чтобы слушать радио безопасно во время вождения.
- Настройте звучание с помощью встроенного эквалайзера (5-полосный) и предустановленных настроек.
- Установите будильник, чтобы проснуться под музыку своей любимой радиостанции.
- Создавайте расписание записи и воспроизведения в определенные дни и время.
- Установите таймер сна, чтобы приложение автоматически остановило воспроизведение, когда вы заснете.
- Добавьте виджет на главном экране для быстрого доступа к вашим любимым станциям.
- Отслеживайте использование Wi-Fi и мобильных данных для более эффективного управления потоками.
- Добавляйте собственные радиостанции с указанием URL-адреса потока и делитесь ими с сообществом.
- Настраивайте язык интерфейса и другие параметры под свои предпочтения.
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Admin
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