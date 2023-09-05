VRadio для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.4.12 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Радио
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:12,15 Мб
СКАЧАТЬ
VRadio скриншот № 1
VRadio скриншот № 2
VRadio скриншот № 3
VRadio скриншот № 4

VRadio - мобильное Android-приложение, предоставляющее доступ к тысячам радиостанций онлайн, благодаря которому можно настроиться на свои любимые радиостанции и открыть для себя новые музыкальные горизонты со всей планеты.

Основные возможности приложения VRadio:

  • Уникальный и простой в использовании интерфейс обеспечивает удобную навигацию.
  • Сверхбыстрое переключение между станциями позволяет вам наслаждаться музыкой без ожидания загрузки.
  • Разнообразие музыкальных жанров и категорий удовлетворит даже самых требовательных слушателей.
  • Просматривайте информацию о текущей композиции (RDS), когда станции ее поддерживают.
  • Создавайте неограниченное количество избранных станций с папками и настройками резервного копирования.
  • Записывайте свои любимые ток-шоу и музыкальные программы для прослушивания в удобное время.
  • Транслируйте радио на устройства Chromecast, UPnP/DLNA и VRadio для Windows, чтобы делиться музыкой с друзьями и семьей.
  • Используйте поддержку Android Auto, чтобы слушать радио безопасно во время вождения.
  • Настройте звучание с помощью встроенного эквалайзера (5-полосный) и предустановленных настроек.
  • Установите будильник, чтобы проснуться под музыку своей любимой радиостанции.
  • Создавайте расписание записи и воспроизведения в определенные дни и время.
  • Установите таймер сна, чтобы приложение автоматически остановило воспроизведение, когда вы заснете.
  • Добавьте виджет на главном экране для быстрого доступа к вашим любимым станциям.
  • Отслеживайте использование Wi-Fi и мобильных данных для более эффективного управления потоками.
  • Добавляйте собственные радиостанции с указанием URL-адреса потока и делитесь ими с сообществом.
  • Настраивайте язык интерфейса и другие параметры под свои предпочтения.
ТОП-сегодня раздела "Радио"
 

скачать Яндекс.РадиоЯндекс.Радио 1.66

Яндекс.Радио – в этой программе вы найдете музыку под любое настроение. Вы можете выбрать...

скачать TuneIn RadioTuneIn Radio 31.9.2

TuneIn Radio - отличное приложение для прослушивания более 100 000 радиостанций со всего мира. В...

скачать Radio GardenRadio Garden 3.0.4

Продвинутое мобильное приложение для Android-устройств, которое представляет собой живое...

скачать ProgTVProgTV 2.79.4 / 3.28.7 beta

ProgTV – универсальное приложение для просмотра онлайн-каналов и прослушивание радио....

скачать Apple MusicApple Music 2.0.0

Apple Music – огромный выбор песен онлайн и офлайн от официального сервиса Apple. Вам будут...

скачать Simple RadioSimple Radio 2.8.18

Simple Radio – небольшая и простенькая программа для прослушивания онлайн-радио. В каталоге...

Отзывы о программе VRadio

Admin

Отзывов о программе VRadio 2.4.12 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв