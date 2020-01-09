PCRADIO - удобное приложение для мобильных устройств под управлением Android, которое позволяет слушать огромное количество радиостанций различных стилей и направлений, как например рок, ретро, клубное радио, юмор, рэп, джаз, поп, классика, детское радио и многие другие.
Поддерживаются все технологии беспроводной передачи данных (3G, 2G, EDGE и спутниковый интернет). Также следует отметить наличие уникальной системы кодирования звука, благодаря чему можно слушать радио при низкой скорости сети Интернет с высоким качеством звучания.
MixRadio - отличное бесплатное приложение, которое создано специально для тех, кто любит музыку и хочет открывать для себя новые композиции каждый день
Отзывы о программе PCRADIO
Фриман про PCRADIO 2.4.6.2 для Android [01-06-2018]
Ребята это прога содержит скрытый майнер. Садит акуму и греет смартфон на рас! А самое главное зарабатывает денюшку за наш счет неизвестно кому! Будте внимательны! 2 | 2 | Ответить
ВОЛК про PCRADIO 2.3.9 для Android [07-01-2017]
Полная лажа !
Частые обновления всего, из-за чего ни веб, ни приложение толком не работают.
При использовании блокировщиков реклам, веб вообще не проигрывает, а приложение глючит.
Хозяин намеренно заставляет просматривать рекламу ! 2 | 2 | Ответить
Жека про PCRADIO 2.3.9 для Android [24-07-2016]
Пользуюсь уже 2 года, много перепробовал радио приложений, PC Radio устраивает больше всего. 2 | 2 | Ответить
серёга про PCRADIO 2.3.9 для Android [13-05-2015]
Самое лучшее приложение на сегодняшний день, работает при таких скоростях, когда браузер почти перестаёт работать 2 | 2 | Ответить
александр про PCRADIO 2.2.4 для Android [28-10-2013]