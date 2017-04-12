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PDF24 Creator для Windows

PDF24 Creator 8.1.3

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Описание PDF24 Creator 8.1.3Описание   Скачать PDF24 Creator 8.1.3СКАЧАТЬ (19,79 Мб) Скриншоты PDF24 Creator 8.1.3Скриншоты (5)   Статистика PDF24 Creator 8.1.3Статистика   Отзывы о PDF24 Creator 8.1.3Отзывы (11)  
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4.70 из 5, всего оценок - 99
  • Рейтинг программы - 4.70 из 5
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PDF24 Creator - бесплатная программа, которая позволяет легко создавать PDF-документы практически из любого графического изображения (формат PNG, JPEG, BMP, PCX, TIFF, PSD) с функцией их печати при помощи виртуального принтера.

Кроме того, программа предоставляет возможность просматривать созданные PDF-файлы, разделять и объединять документы, извлекать отдельные страницы, копировать страницы из одного документа в другой, добавлять информацию (автор, название и пр.), защищать создаваемые PDF документы от несанкционированного открытия, печати и т.д.

Ключевые особенности приложения:

  • Конвертирование документов в PDF:
  • Извлечение отдельных страниц из документов.
  • Добавление/изменение свойств документа (автор, название и пр.).
  • Объединение нескольких файлов PDF в один.
  • Наличие виртуального принтера.
  • Разделение PDF файлов.
  • Встроенные пресеты для контроля качества и размера PDF.
  • Несколько режимов просмотра и редактирования документов PDF.
  • Встроенный PDF просмотрщик.
  • Защита PDF при помощи пароля.
  • Возможность отправки PDF по электронной почте.
Что нового в PDF24 Creator 8.1.3?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Скриншоты PDF24 Creator:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)16 / 28 106
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыPDF - Печать - Редакторы

Отзывы о программе PDF24 Creator

Слава про PDF24 Creator 7.9.0 [30-09-2016]

Прекрасная прога. Отлично состыковалась с нашей придурошной Кривосерой M2535dn. Перед этим перепробовал с десяток старых добрых программ типа naps, ridoc, scan2pdf, a4scan,.. Короче, придуривались всяк на свой лад, а эта - просто песня. Особенно, понравилась скорость работы по сравнению с вышеназванными.
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Максим про PDF24 Creator 7.6.4 [21-03-2016]

Спасибо что выложили, программа отличная!
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Андрей про PDF24 Creator 7.6.1 [30-01-2016]

Что-то подозрительные отзывы. Никто не написал, что прога то платная. А это только триал. Матерюсь....
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ART про PDF24 Creator 7.3.0 [13-09-2015]

Намучился с другими, а эту поставил и сделал пдф на виртпринтере, спасибо разработчиками, отличная прога !
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Екатерина про PDF24 Creator 7.0.0 [25-06-2015]

Подскажите, где устанавливается размер бумаги?
| 6 | Ответить

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