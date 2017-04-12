PDF24 Creator - бесплатная программа, которая позволяет легко создавать PDF-документы практически из любого графического изображения (формат PNG, JPEG, BMP, PCX, TIFF, PSD) с функцией их печати при помощи виртуального принтера.
Кроме того, программа предоставляет возможность просматривать созданные PDF-файлы, разделять и объединять документы, извлекать отдельные страницы, копировать страницы из одного документа в другой, добавлять информацию (автор, название и пр.), защищать создаваемые PDF документы от несанкционированного открытия, печати и т.д.
Ключевые особенности приложения:
Конвертирование документов в PDF:
Извлечение отдельных страниц из документов.
Добавление/изменение свойств документа (автор, название и пр.).
Объединение нескольких файлов PDF в один.
Наличие виртуального принтера.
Разделение PDF файлов.
Встроенные пресеты для контроля качества и размера PDF.
Несколько режимов просмотра и редактирования документов PDF.
Прекрасная прога. Отлично состыковалась с нашей придурошной Кривосерой M2535dn. Перед этим перепробовал с десяток старых добрых программ типа naps, ridoc, scan2pdf, a4scan,.. Короче, придуривались всяк на свой лад, а эта - просто песня. Особенно, понравилась скорость работы по сравнению с вышеназванными. | | Ответить
Максим про PDF24 Creator 7.6.4 [21-03-2016]
Спасибо что выложили, программа отличная! | | Ответить
Андрей про PDF24 Creator 7.6.1 [30-01-2016]
Что-то подозрительные отзывы. Никто не написал, что прога то платная. А это только триал. Матерюсь.... | | Ответить
ART про PDF24 Creator 7.3.0 [13-09-2015]
Намучился с другими, а эту поставил и сделал пдф на виртпринтере, спасибо разработчиками, отличная прога ! | | Ответить
Екатерина про PDF24 Creator 7.0.0 [25-06-2015]
Подскажите, где устанавливается размер бумаги? | 6 | Ответить
Adobe Reader - популярнейшее приложение для работы с PDF-документами. Позволяет проводить все основные операции: чтение, копирование, печать, изменение ориентации страниц и др. Кроме этого позволяет интегрировать в документ текст, графику и медиа элементы
Free PDF to Word Converter - простой в использовании инструмент для высококачественного преобразования файлов из формата PDF в DOC с сохранением всех графиков, диаграмм, шрифтов и стиля форматирования. Присутствует поддержка всех версий MS Word
FineReader - одно из самых лучших приложений для распознавания, конвертирования и работы с PDF-документами. Включает в себя огромный набор возможностей, инструментов и настроек для работы с различными типами PDF. Поддерживает 192 языка
Scan2PDF - небольшая программа, которая позволяет сканировать документы и изображения с последующим их сохранением в формате PDF. Также есть возможность конвертировать в PDF файлы, находящиеся на жестком диске пользователя