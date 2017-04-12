Adobe Reader 11.0 Ru / 2015.020.20039

Adobe Reader - популярнейшее приложение для работы с PDF-документами. Позволяет проводить все основные операции: чтение, копирование, печать, изменение ориентации страниц и др. Кроме этого позволяет интегрировать в документ текст, графику и медиа элементы

WinScan2PDF 3.41

WinScan2PDF - небольшая портативная (не требующая инсталляции) программа для сканирования различных документов с помощью любого установленного сканера, и дальнейшего их сохранения на ПК в формате PDF

Free PDF to Word Converter 5.1.0.383

Free PDF to Word Converter - простой в использовании инструмент для высококачественного преобразования файлов из формата PDF в DOC с сохранением всех графиков, диаграмм, шрифтов и стиля форматирования. Присутствует поддержка всех версий MS Word