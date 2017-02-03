Переводчик Translate.Ru — полноценный переводчик везде и всегда с вами. Переводите любой непонятный текст, встретившийся в устройстве, будь то приложение, сайт или сообщение от знакомого. Выберите необходимый фрагмент текста, и его перевод появится в области уведомлений.

Приложение также поддерживает голосовой ввод – просто произнесите слово или фразу и услышите перевод. Еще одна функция программы заключается в переводе надписей на фотографии. Вы можете сделать снимок с текстом на иностранном языке и переводчик предложит выбрать необходимый фрагмент.

Для экономии средств на счету, присутствуют специальный режим, также приложении хранятся последние 50 запросов и доступны оффлайн. Необходимые фразы и слова можно сохранять в Избранном.