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Переводчик Translate.Ru для Android

Переводчик Translate.Ru 2.1.44 для Android

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Описание Переводчик Translate.Ru 2.1.44 для AndroidОписание   Скачать Переводчик Translate.Ru 2.1.44 для AndroidСКАЧАТЬ (17,81 Мб) Скриншоты Переводчик Translate.Ru 2.1.44 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Переводчик Translate.Ru 2.1.44 для AndroidСтатистика   Отзывы о Переводчик Translate.Ru 2.1.44 для AndroidОтзывы (0)  
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4.49 из 5, всего оценок - 76
  • Рейтинг программы - 4.49 из 5
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Переводчик Translate.Ru — полноценный переводчик везде и всегда с вами. Переводите любой непонятный текст, встретившийся в устройстве, будь то приложение, сайт или сообщение от знакомого. Выберите необходимый фрагмент текста, и его перевод появится в области уведомлений.

Приложение также поддерживает голосовой ввод – просто произнесите слово или фразу и услышите перевод. Еще одна функция программы заключается в переводе надписей на фотографии. Вы можете сделать снимок с текстом на иностранном языке и переводчик предложит выбрать необходимый фрагмент.

Для экономии средств на счету, присутствуют специальный режим, также приложении хранятся последние 50 запросов и доступны оффлайн. Необходимые фразы и слова можно сохранять в Избранном. 

Что нового в Переводчик Translate.Ru 2.1.44 для Android?
  • Поддержка Android 7.
  • Исправлены ошибки.
Скриншоты Переводчик Translate.Ru:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 41 073
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПереводчики

Отзывы о программе Переводчик Translate.Ru

Admin

Отзывов о программе Переводчик Translate.Ru 2.1.44 для Android пока нет, можете добавить...

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