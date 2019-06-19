Translate All для Android

Translate All 1.4.1 для Android

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Описание Translate All 1.4.1 для AndroidОписание   Скачать Translate All 1.4.1 для AndroidСКАЧАТЬ (11,69 Мб) Скриншоты Translate All 1.4.1 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Translate All 1.4.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Translate All 1.4.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Translate All - бесплатное приложение, которое представляет собой удобный в использовании переводчик. Программа поддерживает голосовой и текстовый перевод на более чем 60 языках, благодаря чему вы сможете практически без помех общаться во всех частях света.

Присутствует подробная история переводов, позволяющая быстро найти слово или фразу, которые вы недавно переводили. Также имеется автоматическое определение языка.

Ключевые особенности приложения:

  • Голосовой и текстовый перевод.
  • Возможность переводить между более чем 60 языками.
  • Лучшая технология распознавания голоса.
  • Подробная история.
  • Автоматическое определение языка.
Translate All
Translate All
Translate All
Translate All
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыПереводчики
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