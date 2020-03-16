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Русско Турецкий Переводчик для Android

Русско Турецкий Переводчик 4.7 для Android

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Описание Русско Турецкий Переводчик 4.7 для AndroidОписание   Скачать Русско Турецкий Переводчик 4.7 для AndroidСКАЧАТЬ (1,14 Мб) Скриншоты Русско Турецкий Переводчик 4.7 для AndroidСкриншоты (1)   Статистика Русско Турецкий Переводчик 4.7 для AndroidСтатистика   Отзывы о Русско Турецкий Переводчик 4.7 для AndroidОтзывы (1)  
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2.20 из 5, всего оценок - 5
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Русско Турецкий Переводчик - бесплатное приложение для Android-устройств, представляющее собой турецко-русский и русско-турецкий переводчик, с помощью которого можно быстро найти перевод нужного слова или фрагмента текста на турецком или русском языке. Достаточно всего лишь ввести нужное слово в окно текста для перевода, и выбрать на каком языке Вы бы хотели получить его перевод. Для работы программы необходимо подключение к сети Интернет.

Что нового в Русско Турецкий Переводчик 4.7 для Android?
  • добавлен речевой вывод
Русско Турецкий Переводчик
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 6 607
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПереводчики
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Отзывы о программе Русско Турецкий Переводчик

Нанай про Русско Турецкий Переводчик 2.1 для Android [12-03-2020]

отлично
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