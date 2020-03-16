Русско Турецкий Переводчик

Фотопереводчик 7.6.0 для Android
Бесплатное приложение для мобильных устройств под управлением Android, которое позволяет сфотографировать текст на незнакомом языке и переведенный текст тут же
Китайский разговорник 1.0 для Android
Китайский разговорник - бесплатное приложение для Android-устройств, представляющее собой русско-китайский разговорник для тех, кто не очень хорошо владеет китайским
Тайский разговорник 1.0 для Android
Тайский разговорник - бесплатное приложение для Android-устройств, представляющее собой русско-тайский разговорник для тех, кто не очень хорошо владеет тайским
Русско Украинский Переводчик 2.1 для Android
Русско Украинский Переводчик - бесплатное приложение для Android-устройств, представляющее собой украинско-русский и русско-украинский переводчик, с помощью которого
Татарский разговорник 1.0 для Android
Татарский разговорник - бесплатное приложение для Android-устройств, представляющее собой русско-татарский разговорник для тех, кто не очень хорошо владеет татарским
Голландский разговорник 1.0 для Android
Голландский разговорник - бесплатное приложение для Android-устройств, представляющее собой русско-голландский разговорник для тех, кто не очень хорошо владеет