SunVox для Windows

SunVox 1.9.4c

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Описание SunVox 1.9.4cОписание   Скачать SunVox 1.9.4cСКАЧАТЬ (22,45 Мб) Скриншоты SunVox 1.9.4cСкриншоты (5)   Статистика SunVox 1.9.4cСтатистика   Отзывы о SunVox 1.9.4cОтзывы (5)  
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4.52 из 5, всего оценок - 49
  • Рейтинг программы - 4.52 из 5
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SunVox - небольшой, бесплатный, быстрый и мощный инструмент для создания музыки, который представляет собой секвенсор со встроенным модульным синтезатором и трекером. К достоинствам программы следует отнести гибкую архитектуру (может работать на любых устройствах и системах), наличие высоко оптимизированного алгоритма синтеза, большое количество разнообразных синтезаторов и эффектов, экспорт/импорт в формат WAV, SUNVOX, MOD, XM, поддержку MIDI и многое другое.

Эта программа станет хорошим помощником и пригодится музыкальным DJ-ям и микшерам, позволяя проводить разнообразные эксперименты в области электронной музыки, поиска необычного звучания или создания нового стиля.

Основные возможности:

  • Настраиваемый масштаб для удобной работы на экранах любого размера.
  • Качественно оптимизированные алгоритмы синтеза: программа отлично работает на компьютерах любой мощности.
  • Включено огромное количество встроенных модулей синтезаторов и эффектов, что дает возможность делать самые невообразимые сочетания между ними.
  • Поддержка WAV, AIFF и XI сэмплов.
  • Поддержка нескольких звуковых систем - ASIO, DirectSound, MME, ALSA, OSS, JACK, Audiobus, IAA.
  • Возможен мультидорожечный экспорт в WAV, а также импорт и экспорт MIDI.
Что нового в SunVox 1.9.4c?
  • добавлена версия sunvox_for_old_cpu (Linux и Windows) для 64-битных процессоров без поддержки SSSE3
  • права доступа файлов обновлены для корректной работы в Linux и macOS
  • небольшие исправления, в том числе, исправлена ошибка в модуле Feedback (потеря звука в стерео режиме)
Скриншоты SunVox:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)10 / 28 115
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыDJ Студии, микшеры - другое
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Отзывы о программе SunVox

Error_Gamer про SunVox 1.9.1 [06-11-2017]

Буду использовать для создания треков ддля своей АУ андертейл. Оч крутая прога! Подойдет для слабых пк)
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ДенВик про SunVox 1.9b [30-09-2016]

Народ, надо пользоваться гуглом.
- -
Мануал на русском для -SunVox- здесь
http://www.warmplace.ru/wiki/doku.php?id=sunvox:manual_ru
(немного запутанно, но разобраться можно, много ссылок-примеров на видео уроки).
- -
В других подобных прогах пытался разобраться - не сумел. В этой разобрался и юзаю её время от времени.
- -
Прога не только на -Миди-, но и на -Wav-. Жаль, что без -mp3-.
Миди очень бы пригодился в флеш играх (там размер музыкальных файлов очень критичен).
Но, к сожалению, флеш не поддерживает миди. Разработчики флеш игр негодуют.
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Игорь про SunVox 1.8.1 [16-06-2015]

Не могу понять что и как работает с чего начинать. Например пробовал играть -почему не запоминает-как пользоваться?
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no name про SunVox 1.7 [17-05-2013]

проще разобратся в fl studio чем в этой штуке...
2 | 1 | Ответить

гость про SunVox 1.7 [15-05-2013]

Слабо понял зачем прога на миди, для меня этот формат только на сименсах в прошлом веке прикалывал
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