SunVox - небольшой, бесплатный, быстрый и мощный инструмент для создания музыки, который представляет собой секвенсор со встроенным модульным синтезатором и трекером. К достоинствам программы следует отнести гибкую архитектуру (может работать на любых устройствах и системах), наличие высоко оптимизированного алгоритма синтеза, большое количество разнообразных синтезаторов и эффектов, экспорт/импорт в формат WAV, SUNVOX, MOD, XM, поддержку MIDI и многое другое.
Эта программа станет хорошим помощником и пригодится музыкальным DJ-ям и микшерам, позволяя проводить разнообразные эксперименты в области электронной музыки, поиска необычного звучания или создания нового стиля.
Основные возможности:
Настраиваемый масштаб для удобной работы на экранах любого размера.
Качественно оптимизированные алгоритмы синтеза: программа отлично работает на компьютерах любой мощности.
Включено огромное количество встроенных модулей синтезаторов и эффектов, что дает возможность делать самые невообразимые сочетания между ними.
Поддержка WAV, AIFF и XI сэмплов.
Поддержка нескольких звуковых систем - ASIO, DirectSound, MME, ALSA, OSS, JACK, Audiobus, IAA.
Возможен мультидорожечный экспорт в WAV, а также импорт и экспорт MIDI.
Что нового в SunVox 1.9.4c?
добавлена версия sunvox_for_old_cpu (Linux и Windows) для 64-битных процессоров без поддержки SSSE3
права доступа файлов обновлены для корректной работы в Linux и macOS
небольшие исправления, в том числе, исправлена ошибка в модуле Feedback (потеря звука в стерео режиме)
RadioBoss - Это программа для автоматизации радиостанций, клубов, вечеринок и т.п. Широкие возможности программы позволяют использовать ее везде, где требуется
Отзывы о программе SunVox
Error_Gamer про SunVox 1.9.1 [06-11-2017]
Буду использовать для создания треков ддля своей АУ андертейл. Оч крутая прога! Подойдет для слабых пк) | | Ответить
ДенВик про SunVox 1.9b [30-09-2016]
Народ, надо пользоваться гуглом.
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Мануал на русском для -SunVox- здесь
http://www.warmplace.ru/wiki/doku.php?id=sunvox:manual_ru
(немного запутанно, но разобраться можно, много ссылок-примеров на видео уроки).
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В других подобных прогах пытался разобраться - не сумел. В этой разобрался и юзаю её время от времени.
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Прога не только на -Миди-, но и на -Wav-. Жаль, что без -mp3-.
Миди очень бы пригодился в флеш играх (там размер музыкальных файлов очень критичен).
Но, к сожалению, флеш не поддерживает миди. Разработчики флеш игр негодуют. 1 | 4 | Ответить
Игорь про SunVox 1.8.1 [16-06-2015]
Не могу понять что и как работает с чего начинать. Например пробовал играть -почему не запоминает-как пользоваться? | 1 | Ответить
no name про SunVox 1.7 [17-05-2013]
проще разобратся в fl studio чем в этой штуке... 2 | 1 | Ответить
гость про SunVox 1.7 [15-05-2013]
Слабо понял зачем прога на миди, для меня этот формат только на сименсах в прошлом веке прикалывал 3 | 1 | Ответить