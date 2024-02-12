Ableton Live для Windows
|Оценка:
|4.24/5 голосов - 80
|Лицензия:
|Демо версия | Цена: $337.00
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|11.3.21 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Ableton AG
|Категория:
|DJ Студии, микшеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|5 / 58 443 | Статистика
|Размер:
|2,91 Гб
|СКАЧАТЬ
Ableton Live - уникальный программный продукт, который по достоинству оценят профессиональные музыканты и диджеи, с помощью которого можно легко создавать различные музыкальные композиции, ремиксы, выполнять аранжировку и микширование. В программе присутствует режим Arrangement (аранжировки) и Session View. Пользователь может в режиме реального времени записывать аудио и MIDI, добавлять различные эффекты, менять звуки, перекидывать лупы и семплы и многое другое.
Ключевые особенности программы:
- Большой набор музыкальных инструментов, как например сэмплеры, коллизион, электропианино, синтезатор, драм-машины и т.д.
- Коллекция бразильских, афро-кубинских и африканских перкуссий и ударных.
- Автоматическое микширование.
- Возможность редактирования.
- Наличие более чем 1600 разнообразных звуков.
- Различные встроенные аудио- и MIDI эффекты.
- Создание грувов в режиме реального времени.
- Более 400 лупов и сэмплов разных стилей.
- Наличие шаблонов композиций и встроенных пресетов.
- Поддержка аудиоформатов WAV, MP3, AIFF, Ogg, FLAC.
- Поддержка VST и AU эффектов и инструментов.
- Возможность импорта и экспорта видеофайлов.
- Поддержка мультипроцессорных систем.
- Поддержка Drag-N-Drop.
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Отзывы о программе Ableton Live
Dj Fire-Christ про Ableton Live 9.5 [29-12-2015]
Фл студия просто хороша на скорую руку для барабанов, а так крепко на ableton стою )
12 | 19 | Ответить
EpikWar про Ableton Live 9.5 [12-12-2015]
для тех кто хочет сохранять то что делает качайте другое! лицензия не даст вам ничего сделать
14 | 53 | Ответить
Люк Скайуокер про Ableton Live 9.5 [06-12-2015]
Ребят, подскажите, на win 8.1 кто-нибудь ставил? как работает?
10 | 7 | Ответить
motherfucker про Ableton Live 8.3.4 [03-11-2014]
Лучше фла в том что для фла надо херову тучу семлов, синтезаторов и т.п. скачать. Тут же уже много есть изначально
10 | 12 | Ответить
fefawfa про Ableton Live 8.3.4 [10-05-2014]
не устанавливаеться даже. вконце доходит до выборка какого то диска и все.ок не наживаеться лажа а не программа.
12 | 20 | Ответить
Пользователь в ответ fefawfa про Ableton Live 9.2.2 [05-11-2015]
Вероника в ответ fefawfa про Ableton Live 9.7.5 [30-01-2018]
Та же фигня! Хотела проголосовть Согласен, случайно ткнула не туда
9 | 8 | Ответить