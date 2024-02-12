Отзывы о программе Ableton Live

Dj Fire-Christ Фл студия просто хороша на скорую руку для барабанов, а так крепко на ableton стою )

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EpikWar для тех кто хочет сохранять то что делает качайте другое! лицензия не даст вам ничего сделать

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Люк Скайуокер Ребят, подскажите, на win 8.1 кто-нибудь ставил? как работает?

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Andrew Люк Скайуокер Работает оличнно

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motherfucker Лучше фла в том что для фла надо херову тучу семлов, синтезаторов и т.п. скачать. Тут же уже много есть изначально

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fefawfa не устанавливаеться даже. вконце доходит до выборка какого то диска и все.ок не наживаеться лажа а не программа.

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Пользователь fefawfa fefawfa, лажа это твой мозг)

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