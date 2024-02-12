Ableton Live для Windows

Описание
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Оценка: 4.24/5 голосов - 80
Лицензия: Демо версия | Цена: $337.00
Ограничение:30 дней
Версия:11.3.21 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:DJ Студии, микшеры
Загрузок (сегодня/всего):5 / 58 443 | Статистика
Размер:2,91 Гб
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Ableton Live - уникальный программный продукт, который по достоинству оценят профессиональные музыканты и диджеи, с помощью которого можно легко создавать различные музыкальные композиции, ремиксы, выполнять аранжировку и микширование. В программе присутствует режим Arrangement (аранжировки) и Session View. Пользователь может в режиме реального времени записывать аудио и MIDI, добавлять различные эффекты, менять звуки, перекидывать лупы и семплы и многое другое.

Ключевые особенности программы:

  • Большой набор музыкальных инструментов, как например сэмплеры, коллизион, электропианино, синтезатор, драм-машины и т.д.
  • Коллекция бразильских, афро-кубинских и африканских перкуссий и ударных.
  • Автоматическое микширование.
  • Возможность редактирования.
  • Наличие более чем 1600 разнообразных звуков.
  • Различные встроенные аудио- и MIDI эффекты.
  • Создание грувов в режиме реального времени.
  • Более 400 лупов и сэмплов разных стилей.
  • Наличие шаблонов композиций и встроенных пресетов.
  • Поддержка аудиоформатов WAV, MP3, AIFF, Ogg, FLAC.
  • Поддержка VST и AU эффектов и инструментов.
  • Возможность импорта и экспорта видеофайлов.
  • Поддержка мультипроцессорных систем.
  • Поддержка Drag-N-Drop.
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Отзывы о программе Ableton Live

Dj Fire-Christ про Ableton Live 9.5 [29-12-2015]

Фл студия просто хороша на скорую руку для барабанов, а так крепко на ableton стою )
12 | 19 | Ответить

EpikWar про Ableton Live 9.5 [12-12-2015]

для тех кто хочет сохранять то что делает качайте другое! лицензия не даст вам ничего сделать
14 | 53 | Ответить

Люк Скайуокер про Ableton Live 9.5 [06-12-2015]

Ребят, подскажите, на win 8.1 кто-нибудь ставил? как работает?
10 | 7 | Ответить

Andrew в ответ Люк Скайуокер про Ableton Live 9.6 [24-04-2016]

Работает оличнно
10 | 8 | Ответить

motherfucker про Ableton Live 8.3.4 [03-11-2014]

Лучше фла в том что для фла надо херову тучу семлов, синтезаторов и т.п. скачать. Тут же уже много есть изначально
10 | 12 | Ответить

fefawfa про Ableton Live 8.3.4 [10-05-2014]

не устанавливаеться даже. вконце доходит до выборка какого то диска и все.ок не наживаеться лажа а не программа.
12 | 20 | Ответить

Пользователь в ответ fefawfa про Ableton Live 9.2.2 [05-11-2015]

fefawfa, лажа это твой мозг)
14 | 13 | Ответить

Вероника в ответ fefawfa про Ableton Live 9.7.5 [30-01-2018]

Та же фигня! Хотела проголосовть Согласен, случайно ткнула не туда
9 | 8 | Ответить

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