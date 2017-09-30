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FileZilla для Windows

FileZilla 3.28.0

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Описание FileZilla 3.28.0Описание   Скачать FileZilla 3.28.0СКАЧАТЬ (8,35 Мб) Скриншоты FileZilla 3.28.0Скриншоты (4)   Статистика FileZilla 3.28.0Статистика   Отзывы о FileZilla 3.28.0Отзывы (45)  
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4.50 из 5, всего оценок - 221
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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FileZilla — один из лучших, бесплатный FTP-менеджер, предназначенный для загрузки и скачивания файлов с разнообразных FTP-серверов. Программа обладает приятным и удобным интерфейсом, имеет большое количество настроек, опций и возможностей среди которых работа через proxy, докачивание файлов, поддержка защищенного соединения, кэширование каталогов, ограничения скорости и многое другое.

Что нового в FileZilla 3.28.0?
  • исправлены ошибки
Скриншоты FileZilla:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)10 / 156 207
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыFTP, SSH, Telnet
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Отзывы о программе FileZilla

Серж про FileZilla 3.10.2 [04-03-2015]

Забудьте про эту программу,они воруют пароли.
7 | 13 | Ответить

С мини деревни про FileZilla 3.10.1.1 [21-02-2015]

Хорошая и удобная программа.
1 | | Ответить

dymon про FileZilla 3.9.0.6 [04-12-2014]

XP не поддерживается.лажа.
1 | | Ответить

yan про FileZilla 3.9.0.3 [26-08-2014]

Версия 3.9.0.3 - после обновления, перестали работать все подключения!!!!!!!!!
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Larisa про FileZilla 3.7.3 [03-02-2014]

Спасибо вам большое.Легко установилась и работает отлично.
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