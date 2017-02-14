Sleipnir 6.2.4.4000 Описание СКАЧАТЬ ( 62,62 Мб) Скриншоты (4) Статистика Отзывы (18) Оцените программу!

4.12 из 5, всего оценок - 17 Рейтинг программы - 4.12 из 5

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5 Sleipnir - кроссплатформенный веб-браузер, предоставляющий пользователю широкие возможности для настройки под личные предпочтения. Обозреватель обладает большим количеством разнообразных функций, как например группирование вкладок, управление жестами или с помощью "горячих" клавиш, поддержка плагинов, синхронизация закладок (требуется создание аккаунта на сайте разработчика) и многое другое. Кроме того присутствует возможность просмотра веб-страниц с использованием движка Gecko, а также в режиме IE7 или IE9. Что нового в Sleipnir 6.2.4.4000?

Обновлен движок Blink

Небольшие улучшения и исправления Скриншоты Sleipnir: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 3 / 7 230 Разработчик Fenrir Inc. Последнее обновление 14.02.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Браузеры Отзывы о программе Sleipnir Игорь Дерьмо это а не браузер, так же как и Superbird.

| | Ответить Константин Последняя версия браузера Sleipnir 6.1.3.4000 заметно лучше предыдущих: добавлена возможность автоматического стирания кэша и куки при выходе и заметно лучше стала устойчивость программы, у меня одна из предыдущих версий "падала" просто при открывании папки с закладками в выпадающей боковой панели. Хотя конечно устойчивость этого браузера оставляет желать лучшего. К бесспорным достоинствам браузера Sleipnir можно отнести крайне не большие запросы на оперативную память и при этом он мало использует диск. Разработчики этого браузера проявили известную оригинальность: они использовали хромовское ядро, а "голову", которая запускает в памяти процессы, обслуживающие вкладки и расширения написали свою. Внешне она выглядит довольно приятно, очень компактный и функциональный заголовок окна, который оставляет много свободного места на экране, также многим может понравиться возможность настроить сглаживание шрифтов. Sleipnir поддерживает многие хромовские расширения, хотя места для значков в заголовке окна маловато и они частенько исчезают. Основное достоинство этой программы - наличие своего рода "диспетчера вкладок", который держит в памяти только небольшое количество явно открытых процессов. Процессы тех вкладок, которые вы давно не смотрели просто закрываются, освобождая оперативную память. Если на такую вкладку переключиться, то она быстро загружается то ли из кэша, то ли по сети. Похожая идея используется во многих браузерах для Android. Ввиду малых запросов на память этот браузер идеально подходит для старых компьютеров с малым количеством оперативки. Недостаток тут только один - Sleipnir не очень устойчивая программа, хотя ни чем не хуже Safari 5.1.7 для Windows. Также надо иметь ввиду, что настройки программы разбиты на две группы: настройки собственно графической оболочки и настройки хромовского ядра (правда достаточно усеченные). Также нет возможности добавлять поисковые машины, хотя эта проблема легко решается установкой например такого расширения:

https://chrome.google.com/webstore/detail/all-in-one-web-searcher/enofjgiadilpmldfknojklfjbeaooiap

| | Ответить Dkfl Нормальный браузер должен иметь встроенный Flash-плеер,как это сделано в Гугл-хром и в Макстон.

| 4 | Ответить Конастантин Как сменить начальный экран? Всё отлично, но как убрать start sleopner?

1 | 1 | Ответить Albert Конастантин Зайдите в Настройки программы. Затем, в раздел "Вкладка", "Новая Вкладка", Выберете в пункте "Новая Вкладка" - "Specified URL". И укажите Адрес "chrome://newtab". Всё! Теперь вы можете установить любую новую страницу из Chrome Web Store

| | Ответить RasNikGal Ухожу с ОПЕРЫ на браузер Sleipnir



КЛАССНО РАБОТАЕТ



Долго выбирал браузеры и остановился на этом!

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