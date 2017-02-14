Sleipnir - кроссплатформенный веб-браузер, предоставляющий пользователю широкие возможности для настройки под личные предпочтения.
Обозреватель обладает большим количеством разнообразных функций, как например группирование вкладок, управление жестами или с помощью "горячих" клавиш, поддержка плагинов, синхронизация закладок (требуется создание аккаунта на сайте разработчика) и многое другое. Кроме того присутствует возможность просмотра веб-страниц с использованием движка Gecko, а также в режиме IE7 или IE9.
Дерьмо это а не браузер, так же как и Superbird. | | Ответить
Константин про Sleipnir 6.1.3.4000 [26-12-2014]
Последняя версия браузера Sleipnir 6.1.3.4000 заметно лучше предыдущих: добавлена возможность автоматического стирания кэша и куки при выходе и заметно лучше стала устойчивость программы, у меня одна из предыдущих версий "падала" просто при открывании папки с закладками в выпадающей боковой панели. Хотя конечно устойчивость этого браузера оставляет желать лучшего. К бесспорным достоинствам браузера Sleipnir можно отнести крайне не большие запросы на оперативную память и при этом он мало использует диск. Разработчики этого браузера проявили известную оригинальность: они использовали хромовское ядро, а "голову", которая запускает в памяти процессы, обслуживающие вкладки и расширения написали свою. Внешне она выглядит довольно приятно, очень компактный и функциональный заголовок окна, который оставляет много свободного места на экране, также многим может понравиться возможность настроить сглаживание шрифтов. Sleipnir поддерживает многие хромовские расширения, хотя места для значков в заголовке окна маловато и они частенько исчезают. Основное достоинство этой программы - наличие своего рода "диспетчера вкладок", который держит в памяти только небольшое количество явно открытых процессов. Процессы тех вкладок, которые вы давно не смотрели просто закрываются, освобождая оперативную память. Если на такую вкладку переключиться, то она быстро загружается то ли из кэша, то ли по сети. Похожая идея используется во многих браузерах для Android. Ввиду малых запросов на память этот браузер идеально подходит для старых компьютеров с малым количеством оперативки. Недостаток тут только один - Sleipnir не очень устойчивая программа, хотя ни чем не хуже Safari 5.1.7 для Windows. Также надо иметь ввиду, что настройки программы разбиты на две группы: настройки собственно графической оболочки и настройки хромовского ядра (правда достаточно усеченные). Также нет возможности добавлять поисковые машины, хотя эта проблема легко решается установкой например такого расширения:
https://chrome.google.com/webstore/detail/all-in-one-web-searcher/enofjgiadilpmldfknojklfjbeaooiap | | Ответить
Dkfl про Sleipnir 6.1.2.4000 [28-11-2014]
Нормальный браузер должен иметь встроенный Flash-плеер,как это сделано в Гугл-хром и в Макстон. | 4 | Ответить
Конастантин про Sleipnir 6.0.0.4000 [27-08-2014]
Как сменить начальный экран? Всё отлично, но как убрать start sleopner? 1 | 1 | Ответить
Albert в ответ Конастантин про Sleipnir 6.1.6.4000 [18-04-2015]
Зайдите в Настройки программы. Затем, в раздел "Вкладка", "Новая Вкладка", Выберете в пункте "Новая Вкладка" - "Specified URL". И укажите Адрес "chrome://newtab". Всё! Теперь вы можете установить любую новую страницу из Chrome Web Store | | Ответить
RasNikGal про Sleipnir 6.0.0.4000 [30-05-2014]
Ухожу с ОПЕРЫ на браузер Sleipnir
КЛАССНО РАБОТАЕТ
Долго выбирал браузеры и остановился на этом! 3 | 1 | Ответить