GreenBrowser для Windows

GreenBrowser 6.9.1223

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Описание GreenBrowser 6.9.1223Описание   Скачать GreenBrowser 6.9.1223СКАЧАТЬ (1,16 Мб) Скриншоты GreenBrowser 6.9.1223Скриншоты (4)   Статистика GreenBrowser 6.9.1223Статистика   Отзывы о GreenBrowser 6.9.1223Отзывы (34)  
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4.58 из 5, всего оценок - 92
  • Рейтинг программы - 4.58 из 5
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GreenBrowser - это многооконная надстройка. Как и многие другие аналогичные программы, он позволяет открывать множество веб-страниц в одном окне, не загружая панель задач, оснащен встроенным поисковым механизмом, имеет фильтр, защищающий детей от попадания на разные непристойные сайты, распознает "мышиные жесты", записывает историю посещений сайтов и может открыть случайно захлопнутую страницу.

Браузер имеет симпатичный изменяемый интерфейс, самостоятельно сохраняет список открытых страниц, дабы загрузить из при следующем запуске программы.

Скриншоты GreenBrowser:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 30 579
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
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Отзывы о программе GreenBrowser

Александр про GreenBrowser 6.4.0515 [02-09-2013]

GreenBrowser 6.4.0515
Если кто-то ещё не может сменить домашнюю страницу, то решение очень простое. В свойствах ярлыка, в поле объект удалите всё, что находится после .exe"
Действительно скоростной
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assa40 про GreenBrowser 6.0.1002 [06-11-2011]

Скачал поставил на Винду-7-64.И о чудо он вставил по скорости все что до этого я ставил.Единственное не могу настроить домашнюю страницу а так работает очень шустро порадовал.
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Крокодил про GreenBrowser 5.9.0609 [21-06-2011]

Не знаю что там намудрили но в ХРsp3 он не работает. В инет выходить откался. Может сам что-то намудрил. И не надо говрить что фрайд не пущает я его в довереный прописал...
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Александр Васильев про GreenBrowser 5.9.0412 [26-04-2011]

Хороший браузер, использую как запасной после Firefox и Opera. Отлично работает на слабом/не стабильном канале
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lus про GreenBrowser 5.8.0315 [18-03-2011]

отстой !поставте лучше SRWare Iron он намного шустрее а этот тормоз еще тот
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