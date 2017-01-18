Яндекс.Навигатор — полноценный навигатор для Android-смартфонов и планшетов. С его помощью вы сможете найти необходимый вам сервис, магазин или просто адрес и проложить туда маршрут. При чем маршрут будет проложен с учетом пробок, перекрытий улиц, аварий на дорогах.

Яндекс.Навигатор поддерживает работу для городов России, Украины, Беларуси, Казахстана и Турции. Вы сможете строить маршруты не только в крупных городах, но и между городами. Есть возможность сохранять отдельные точки на карте и маршруты в избранном. Поддерживается несколько режимов карты, голосовое управление, управление жестами, ночное и дневное отображение. В Истории и Избранном хранятся ваши прошлые поездки и, благодаря облачному хранилищу, доступны с любого вашего устройства.