Яндекс.Навигатор — полноценный навигатор для Android-смартфонов и планшетов. С его помощью вы сможете найти необходимый вам сервис, магазин или просто адрес и проложить туда маршрут. При чем маршрут будет проложен с учетом пробок, перекрытий улиц, аварий на дорогах.
Яндекс.Навигатор поддерживает работу для городов России, Украины, Беларуси, Казахстана и Турции. Вы сможете строить маршруты не только в крупных городах, но и между городами. Есть возможность сохранять отдельные точки на карте и маршруты в избранном. Поддерживается несколько режимов карты, голосовое управление, управление жестами, ночное и дневное отображение. В Истории и Избранном хранятся ваши прошлые поездки и, благодаря облачному хранилищу, доступны с любого вашего устройства.
Алексей про Яндекс.Навигатор 2.03 для Android [18-08-2016]
С августовской версии 2.03 стал жрать трафик в сто раз больше. Это со скачанной офлайн-картой. Запустил, 20 секунд ничего неделанья-мегабайт скачалось. Подвигал карту туда сюда, еще мегабайт. Ездить и передавать пробки-сожрет весь лимит трафика. Кто ещё заметил это? | 4 | Ответить
николай про Яндекс.Навигатор 1.97 для Android [10-08-2016]
Сам дом нарисован, а номер настолько маленький что не реально распознать, или написано на доме например название магазина или банка, а номер дома отсутсвует.. | | Ответить
николай про Яндекс.Навигатор 1.97 для Android [09-08-2016]
Очень плохая недоработанная карта даже по Москве, про регионы уже молчу. Особенно проезд в жилых массивах натыкаешся или на шлагбаум, или бетонное ограждение, или там нет проезда вообще и не было никогда.. | | Ответить
Фарид про Яндекс.Навигатор 1.97 для Android [05-08-2016]
Скажите пожалуйста люди добрые,у меня навигатор почему-то тупит не знаю почему. А у Вас нормально работает???? | 5 | Ответить
Татьяна в ответ Фарид про Яндекс.Навигатор 2.03 для Android [23-08-2016]
Гоняет по маршруту. тупит страшно. местоположение теряет за маршрут несколько раз. за 20-25 км перезагружаю раз 6. ужасно стал работать. | 2 | Ответить
Алексей про Яндекс.Навигатор 1.91 для Android [10-06-2016]
Живу в городе Мичуринск тамбовская область при включении показывает Иркутск, сам куда хочет туда и направляет отстой полный | | Ответить