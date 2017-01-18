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Яндекс.Навигатор для Android

Яндекс.Навигатор 2.32 для Android

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Описание Яндекс.Навигатор 2.32 для AndroidОписание   Скачать Яндекс.Навигатор 2.32 для AndroidСКАЧАТЬ (47,11 Мб) Скриншоты Яндекс.Навигатор 2.32 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Яндекс.Навигатор 2.32 для AndroidСтатистика   Отзывы о Яндекс.Навигатор 2.32 для AndroidОтзывы (43)  Видеоролик к программе Яндекс.Навигатор 2.32 для AndroidВидеоролик  
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3.83 из 5, всего оценок - 130
  • Рейтинг программы - 3.83 из 5
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Яндекс.Навигатор — полноценный навигатор для Android-смартфонов и планшетов. С его помощью вы сможете найти необходимый вам сервис, магазин или просто адрес и проложить туда маршрут. При чем маршрут будет проложен с учетом пробок, перекрытий улиц, аварий на дорогах.

Яндекс.Навигатор поддерживает работу для городов России, Украины, Беларуси, Казахстана и Турции. Вы сможете строить маршруты не только в крупных городах, но и между городами. Есть возможность сохранять отдельные точки на карте и маршруты в избранном. Поддерживается несколько режимов карты,  голосовое управление, управление жестами, ночное и дневное отображение. В Истории и Избранном хранятся ваши прошлые поездки и, благодаря облачному хранилищу, доступны с любого вашего устройства. 

Что нового в Яндекс.Навигатор 2.32 для Android?
  • Добавили данные о 60 818 адресах, 1 376 населённых пунктах и микрорайонах, 168 184 зданиях, 36 294 километрах дорог, 499 камерах, 1 511 светофорах и 3 763 запрещённых поворотах.
  • В связи с расширением платной парковки в Москве, внесли изменения на карте. Также приложение теперь показывает платные парковки и в Санкт-Петербурге.
Скриншоты Яндекс.Навигатор:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)28 / 164 661
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПутеводители - Карты
 Программа Яндекс.Навигатор отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Яндекс.Навигатор

Алексей про Яндекс.Навигатор 2.03 для Android [18-08-2016]

С августовской версии 2.03 стал жрать трафик в сто раз больше. Это со скачанной офлайн-картой. Запустил, 20 секунд ничего неделанья-мегабайт скачалось. Подвигал карту туда сюда, еще мегабайт. Ездить и передавать пробки-сожрет весь лимит трафика. Кто ещё заметил это?
| 4 | Ответить

николай про Яндекс.Навигатор 1.97 для Android [10-08-2016]

Сам дом нарисован, а номер настолько маленький что не реально распознать, или написано на доме например название магазина или банка, а номер дома отсутсвует..
| | Ответить

николай про Яндекс.Навигатор 1.97 для Android [09-08-2016]

Очень плохая недоработанная карта даже по Москве, про регионы уже молчу. Особенно проезд в жилых массивах натыкаешся или на шлагбаум, или бетонное ограждение, или там нет проезда вообще и не было никогда..
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Фарид про Яндекс.Навигатор 1.97 для Android [05-08-2016]

Скажите пожалуйста люди добрые,у меня навигатор почему-то тупит не знаю почему. А у Вас нормально работает????
| 5 | Ответить

Татьяна в ответ Фарид про Яндекс.Навигатор 2.03 для Android [23-08-2016]

Гоняет по маршруту. тупит страшно. местоположение теряет за маршрут несколько раз. за 20-25 км перезагружаю раз 6. ужасно стал работать.
| 2 | Ответить

Алексей про Яндекс.Навигатор 1.91 для Android [10-06-2016]

Живу в городе Мичуринск тамбовская область при включении показывает Иркутск, сам куда хочет туда и направляет отстой полный
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