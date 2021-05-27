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Венеция путеводитель для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:12.1.7-oar (Play) | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Карты - Путеводители
Загрузок (сегодня/всего):2 / 1 121 | Статистика
Размер:77,84 Мб
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Венеция путеводитель - полезное приложение для путешественников, благодаря которому Вы обретете надежного и простого спутника в поездке в Венецию. Данный путеводитель предлагает пользователю подробные оффлайн-карты посещаемого города, наиболее популярные достопримечательности, разнообразные советы и много полезной для путешественника информации.

Присутствует возможность прокладывать маршруты на карте без доступа в Интернет (причем по каждому маршруту предлагается масса полезной информации), искать лучшие магазины, отели, рестораны и достопримечательности. Также можно ознакомиться с советами и рекомендациями пользователей, которые до Вас посетили интересующие Вас объекты, прочитать их отзывы и узнать рейтинг заведения. Кроме этого можно создавать списки мест, которые Вам хотелось бы посетить, отмечать их на карте, а также добавлять на карту собственные объекты.

Учитывая все вышеперечисленное можно сделать вывод, что с помощью приложения можно спланировать идеальное путешествие, которое подарит пользователю множество положительных эмоций и ярких незабываемых впечатлений.

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