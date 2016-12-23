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Relax Melodies для Android

Relax Melodies 6.1.1 для Android

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Описание Relax Melodies 6.1.1 для AndroidОписание   Скачать Relax Melodies 6.1.1 для AndroidСКАЧАТЬ (66,15 Мб) Скриншоты Relax Melodies 6.1.1 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Relax Melodies 6.1.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Relax Melodies 6.1.1 для AndroidОтзывы (2)  Видеоролик к программе Relax Melodies 6.1.1 для AndroidВидеоролик  
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4.50 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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Relax Melodies — отличное приложение для Android, содержащее огромное количество разнообразных звуков живой природы и мелодий. Вы можете компоновать их по своему усмотрению, задавая для каждого звука свой уровень громкости. Например, можно скомпоновать шум прибоя, крики чаек и тихую мелодию фортепиано. Или шум леса, пение птиц и мелкий накрапывающий дожик.

Скомпонованные миксы мелодий можно сохранять чтобы быстро их воспроизвести. Приложение позволяет задать таймер отключения мелодии для того чтобы включить расслабляющие звуки и уснуть под них, а приложение отключит воспроизведение самостоятельно.

Скриншоты Relax Melodies:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 9 200
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - другое - Здоровье
 Программа Relax Melodies отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Relax Melodies

Сергей про Relax Melodies 2.3.1 для Android [24-09-2013]

Хорошая прога, спасибо
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владимир про Relax Melodies 2.0 для Android [26-02-2013]

очень понравилось давно искал
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