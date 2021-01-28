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Запись звонков ACR для Android

Описание
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Оценка: 3.33/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:33.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 291 | Статистика
Размер:10,07 Мб
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Запись звонков ACR - бесплатное приложение для автоматической записи телефонных звонков для устройств с ОС Android. Бывают случаи, когда Вам нужно сохранить важный телефонный разговор для дальнейшего прослушивания и использования полученной информации. Обычно смартфоны и планшеты такую функцию не поддерживают. В этой ситуации на помощь придет удобное приложение Запись звонков ACR.

Функция записи включается всего одним нажатием по экрану Вашего девайса - теперь любой входящий или исходящий звонок будет записан на устройстве, а Вы при необходимости сможете вернуться к разговору в любое время. В главном окне приложения отображается абонент с фото (если есть), тип вызова (входящий, исходящий), время и дата вызова, продолжительность вызова и занимаемое место на устройстве. Записи можно сортировать, переключаться на фильтры только входящих, исходящих или важных (не удаляются автоматически, а только принудительно) звонков.

В настройках выбирается формат сохранения записи (3GP, AMR, MP4, OGG, WAV, FLAC и др.), указывается время хранения звонков (в днях), можно настроить запись по Bluetooth, составить списки исключенных номеров и многое другое. Кроме всего, реализована интеграция с некоторыми облачными сервисами: Dropbox, Google Disk, WebDAV (Yandex, Box).

В целом, Запись звонков ACR весьма функциональное приложение, позволяющее сохранять на устройстве телефонные разговоры и управлять созданной базой.

Что нового в Запись звонков ACR 33.5?
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