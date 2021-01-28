Запись звонков ACR для Android
|Оценка:
|3.33/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|33.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|NLL APPS
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 291 | Статистика
|Размер:
|10,07 Мб
|СКАЧАТЬ
Запись звонков ACR - бесплатное приложение для автоматической записи телефонных звонков для устройств с ОС Android. Бывают случаи, когда Вам нужно сохранить важный телефонный разговор для дальнейшего прослушивания и использования полученной информации. Обычно смартфоны и планшеты такую функцию не поддерживают. В этой ситуации на помощь придет удобное приложение Запись звонков ACR.
Функция записи включается всего одним нажатием по экрану Вашего девайса - теперь любой входящий или исходящий звонок будет записан на устройстве, а Вы при необходимости сможете вернуться к разговору в любое время. В главном окне приложения отображается абонент с фото (если есть), тип вызова (входящий, исходящий), время и дата вызова, продолжительность вызова и занимаемое место на устройстве. Записи можно сортировать, переключаться на фильтры только входящих, исходящих или важных (не удаляются автоматически, а только принудительно) звонков.
В настройках выбирается формат сохранения записи (3GP, AMR, MP4, OGG, WAV, FLAC и др.), указывается время хранения звонков (в днях), можно настроить запись по Bluetooth, составить списки исключенных номеров и многое другое. Кроме всего, реализована интеграция с некоторыми облачными сервисами: Dropbox, Google Disk, WebDAV (Yandex, Box).
В целом, Запись звонков ACR весьма функциональное приложение, позволяющее сохранять на устройстве телефонные разговоры и управлять созданной базой.
- Исправлены ошибки
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