Запись звонков ACR - бесплатное приложение для автоматической записи телефонных звонков для устройств с ОС Android. Бывают случаи, когда Вам нужно сохранить важный телефонный разговор для дальнейшего прослушивания и использования полученной информации. Обычно смартфоны и планшеты такую функцию не поддерживают. В этой ситуации на помощь придет удобное приложение Запись звонков ACR.

Функция записи включается всего одним нажатием по экрану Вашего девайса - теперь любой входящий или исходящий звонок будет записан на устройстве, а Вы при необходимости сможете вернуться к разговору в любое время. В главном окне приложения отображается абонент с фото (если есть), тип вызова (входящий, исходящий), время и дата вызова, продолжительность вызова и занимаемое место на устройстве. Записи можно сортировать, переключаться на фильтры только входящих, исходящих или важных (не удаляются автоматически, а только принудительно) звонков.

В настройках выбирается формат сохранения записи (3GP, AMR, MP4, OGG, WAV, FLAC и др.), указывается время хранения звонков (в днях), можно настроить запись по Bluetooth, составить списки исключенных номеров и многое другое. Кроме всего, реализована интеграция с некоторыми облачными сервисами: Dropbox, Google Disk, WebDAV (Yandex, Box).

В целом, Запись звонков ACR весьма функциональное приложение, позволяющее сохранять на устройстве телефонные разговоры и управлять созданной базой.