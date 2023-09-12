stats.fm for Spotify - приложение, которое предоставляет вам возможность получать информацию о ваших самых прослушиваемых песнях и исполнителях за любой период. Позволяет узнать ваши наиболее прослушиваемые треки, наиболее любимые исполнители, альбомы и даже жанры, часы прослушивания, количество прослушиваний, минут/часов прослушивания, тип музыки, а также многие другие статистические данные.

Основные возможности приложения stats.fm для Spotify:

Узнайте о своих музыкальных привычках, включая вашу самую популярную музыку, исполнителей и альбомы. stats.fm предоставляет вам обширную информацию о вашей музыкальной истории.

Не нужно ждать до конца года, чтобы увидеть свой Spotify Wrap. С stats.fm, вы можете получить доступ к этой информации в любое время.

Узнайте, когда вы слушаете музыку, сколько времени вы проводите, слушая музыку, и какие типы музыки вы предпочитаете. Это поможет вам лучше понять свои музыкальные пристрастия.

Не только просматривайте свою статистику, но и сравнивайте ее с данными ваших друзей. Вы можете найти и добавить своих друзей и увидеть, как вы отличаетесь в музыкальных вкусах.

stats.fm предоставляет подробную информацию о ваших любимых песнях, исполнителях и плейлистах. Вы узнаете, сколько раз вы слушали каждый трек, насколько популярен этот трек на Spotify, и многое другое.

Возможности включают лучших слушателей для песен, исполнителей и альбомов, а также вашу историю прослушивания. Все это предоставляется в удобном и информативном формате.

В общем, stats.fm - это не просто приложение, это ваш путь к пониманию ваших музыкальных предпочтений. Получайте уникальные статистические данные о своей музыке и сравнивайтесь с друзьями, исследуя вашу музыкальную историю.