stats.fm for Spotify для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.4.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:94,88 Мб
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stats.fm for Spotify - приложение, которое предоставляет вам возможность получать информацию о ваших самых прослушиваемых песнях и исполнителях за любой период. Позволяет узнать ваши наиболее прослушиваемые треки, наиболее любимые исполнители, альбомы и даже жанры, часы прослушивания, количество прослушиваний, минут/часов прослушивания, тип музыки, а также многие другие статистические данные.

Основные возможности приложения stats.fm для Spotify:

  • Узнайте о своих музыкальных привычках, включая вашу самую популярную музыку, исполнителей и альбомы. stats.fm предоставляет вам обширную информацию о вашей музыкальной истории.
  • Не нужно ждать до конца года, чтобы увидеть свой Spotify Wrap. С stats.fm, вы можете получить доступ к этой информации в любое время.
  • Узнайте, когда вы слушаете музыку, сколько времени вы проводите, слушая музыку, и какие типы музыки вы предпочитаете. Это поможет вам лучше понять свои музыкальные пристрастия.
  • Не только просматривайте свою статистику, но и сравнивайте ее с данными ваших друзей. Вы можете найти и добавить своих друзей и увидеть, как вы отличаетесь в музыкальных вкусах.
  • stats.fm предоставляет подробную информацию о ваших любимых песнях, исполнителях и плейлистах. Вы узнаете, сколько раз вы слушали каждый трек, насколько популярен этот трек на Spotify, и многое другое.
  • Возможности включают лучших слушателей для песен, исполнителей и альбомов, а также вашу историю прослушивания. Все это предоставляется в удобном и информативном формате.

В общем, stats.fm - это не просто приложение, это ваш путь к пониманию ваших музыкальных предпочтений. Получайте уникальные статистические данные о своей музыке и сравнивайтесь с друзьями, исследуя вашу музыкальную историю.

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Отзывы о программе stats.fm for Spotify

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