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Метроном Ударов для Android

Метроном Ударов 4.6.4 для Android

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Описание Метроном Ударов 4.6.4 для AndroidОписание   Скачать Метроном Ударов 4.6.4 для AndroidСКАЧАТЬ (5,39 Мб) Скриншоты Метроном Ударов 4.6.4 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Метроном Ударов 4.6.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Метроном Ударов 4.6.4 для AndroidОтзывы (0)  
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Метроном Ударов - бесплатное приложение метроном, разработанное как для любительского, так и профессионального использования. Программа будет полезна для практики игры на музыкальных инструментах, а так же там, где важен четкий ритм: во время бега, отработки ударов в гольфе, танцах и многих других областях.

Можно настраивать количество долей и субдолей в такте во вкладке «Настройки», имеются кнопки для увеличения/уменьшения темпа малыми промежутками. На устройствах с большими дисплеями все эти функции находятся в одном удобном окне, образуя «Планшетный вид».

Доступные функции:

  • Отдельный дизайн для устройств с большими экранами.
  • Любой доступный темп на выбор от 1 до 300 ударов в минуту.
  • Отображение общепринятых обозначений темпа на итальянском языке (Lento, Andante, Vivo и т.д.).
  • Есть возможность разделить долю до 16 ударов на долю.
  • Выберите, акцентировать ли первую долю такта.
  • Визуальная индикация темпа.
  • Автоматическое выключение метронома, если Вам позвонят.
  • Настройки автоматически сохраняются при выходе из приложения.
  • Настройка высоты звука метронома, чтобы четче слышать его поверх вашего инструмента.
Метроном Ударов
Метроном Ударов
Метроном Ударов
Метроном Ударов
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМузыка - другое
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Отзывы о программе Метроном Ударов

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