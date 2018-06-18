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Компас : Smart Compass для Android

Компас : Smart Compass 1.7.11 для Android

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Описание Компас : Smart Compass 1.7.11 для AndroidОписание   Скачать Компас : Smart Compass 1.7.11 для AndroidСКАЧАТЬ (3,32 Мб) Скриншоты Компас : Smart Compass 1.7.11 для AndroidСкриншоты (2)   Статистика Компас : Smart Compass 1.7.11 для AndroidСтатистика   Отзывы о Компас : Smart Compass 1.7.11 для AndroidОтзывы (3)  
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4.00 из 5, всего оценок - 5
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Компас : Smart Compass - программа, при помощи которой можно использовать Android-смартфон или планшет в качестве компаса, для измерения азимутов, а также поиска ориентира (северного магнитного полюса), используя при этом встроенный магнитный датчик.

Присутствует ландшафтный и портретный режим отображения, вывод изображения с камеры для большей наглядности (можно отключить), имеются функции металлоискателя с отображением силы магнитного поля и возможность ручной калибровки азимута.

Что нового в Компас : Smart Compass 1.7.11 для Android?
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Скриншоты Компас : Smart Compass:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 26 490
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - другое
 Программа Компас : Smart Compass отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Компас : Smart Compass

джек про Компас - Smart Compass 1.5.3a для Android [17-09-2013]

он не показывает на север
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Пользователь про Компас - Smart Compass 1.5 для Android [23-04-2013]

Эта гадость просит неограниченный доступ в интернет, снимать фото\видео и т.д.
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. про Компас - Smart Compass 1.4 для Android [14-05-2012]

Не полная версия!
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