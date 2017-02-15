Дальномер: Smart Measure - интересное и очень полезное приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого можно легко и довольно точно измерить высоту и расстояние до объекта. Для этого необходимо нацелиться на объект и нажать кнопку спуска. Присутствует встроенный помощник, возможность ручной калибровки, выбор единиц измерения расстояния и площади.
Обратите внимание, что приложение может показывать разные результаты из-за настроек в разных версиях операционной системы, точность также зависит от заряда батареи или прошивки. В некоторых случаях необходима ручная калибровка.
Что нового в Дальномер: Smart Measure 1.6.5 для Android?
Kir про Дальномер: Smart Measure 1.5.4 для Android [02-09-2013]
Я понял суть программы чуваки, короче мерять нужно именно от пола до верха предмета, при этом нужно обязательно стоять на полу держа телефон перед собой. Если ты сидишь или начинаешь мерить предметы выше уровня пола, то будут отображаться неверные расстояние и высота, если будут неточности в измерении, то можно сделать ручную калибровку. (в ручной калибровке изначально стояли данные 150% мне пришлось уменьщить до 95%, у всех может быть по-разному зависимо от ващего роста или точнее от того насколько высоко находится ваш телефон от пола. | 1 | Ответить
Андрей про Дальномер: Smart Measure 1.4.7a для Android [26-11-2012]
Прога реально работает просто пользоваться надо уметь. качайте полезная вещь | | Ответить
Дмитрий про Дальномер: Smart Measure 1.4.6 для Android [21-07-2012]
прога хрень! определяет неправильно! расстояние в 3 метра оценивает на все 12 м!??? абсурд! | | Ответить