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X-plore для Android

X-plore 3.89.00 для Android

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Описание X-plore 3.89.00 для AndroidОписание   Скачать X-plore 3.89.00 для AndroidСКАЧАТЬ (5,28 Мб) Скриншоты X-plore 3.89.00 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика X-plore 3.89.00 для AndroidСтатистика   Отзывы о X-plore 3.89.00 для AndroidОтзывы (14)  
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4.81 из 5, всего оценок - 16
  • Рейтинг программы - 4.81 из 5
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X-plore – один из лучших файловых менеджеров для мобильных платформ теперь доступен и для Android-смартфонов и планшетов. Кроме стандартных операций с файлами и папками (копирование, перемещение, удаление и др.) программа располагает встроенным просмотрщиком мультимедийных и текстовых файлов, имеет HEX-редактор, предоставляет доступ к "облачным" хранилищам Google Drive, Dropbox, SugarSync и т.п., умеет работать с архивами и многое другое.

Основные возможности X-plore:

  • Двухпанельный интерфейс с древовидной структурой папок.
  • Просмотр скрытых и системных файлов и папок.
  • Встроенный HEX-редактор.
  • Просмотр мультимедийных и текстовых файлов.
  • Работа с архивами.
  • Передача файлов по Bluetooth, электронной почте или отправка на FTP-сервер.
  • Доступ к различным "облачным" сервисам, включая Google Drive, Dropbox, SugarSync, Box.net, SkyDrive и пр.
  • Поддержка FTP и FTPS серверов.
  • Просмотр общих папок на других устройствах, подключенных к локальной сети.
  • Создание веб-альбомов Picasa, с возможностью загрузки, редактирования и удаления фотографий.
  • Просмотр SQLite файлов базы данных (с расширением .db).
  • Редактирование атрибутов файлов и папок.
  • Поддержка "горячих" клавиш.
  • Настраиваемые сочетания клавиш и многое другое.
Скриншоты X-plore:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)8 / 59 232
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРабота с файлами
 Программа X-plore отмечена редакцией SoftPortal.comВирусов нет в X-plore 3.74.22 (15 Сентябрь 2015)

Отзывы о программе X-plore

Dina про X-plore 3.75.00 для Android [07-01-2016]

Почему андроид не устанавливает это приложение?
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Денис про X-plore 3.75.00 для Android [15-11-2015]

Говорят, X лучший среди всех, но неясно из характеристик доступны ли ему файлы из системного раздела, если гаджет нерутирован? Подскажите, кто знает...
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олег про X-plore 3.69.00 для Android [12-03-2015]

Лучший менеджер файлов на андроид ( за два с лишним года эксплуатации приложения убедился в этом ) . Порадовала возможность просмотра содержимого архивов во время скачивания оных из интернета (для просмотра видео , фото и аудио не нужно дожидаться полного скачивания и распаковки архива , можно почти сразу смотреть всё выше перечисленное )
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Gray про X-plore 3.62.00 для Android [26-09-2014]

Присоединяюсь к плюсовикам... Моя оценка - 6+!!! И фунционал, и интерфейс!!!
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Dropset про X-plore 3.61.01 для Android [17-08-2014]

Замечательно работает уже пользуюсь приложением 3 года
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