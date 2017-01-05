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5 X-plore – один из лучших файловых менеджеров для мобильных платформ теперь доступен и для Android-смартфонов и планшетов. Кроме стандартных операций с файлами и папками (копирование, перемещение, удаление и др.) программа располагает встроенным просмотрщиком мультимедийных и текстовых файлов, имеет HEX-редактор, предоставляет доступ к "облачным" хранилищам Google Drive, Dropbox, SugarSync и т.п., умеет работать с архивами и многое другое. Основные возможности X-plore: Двухпанельный интерфейс с древовидной структурой папок.

Просмотр скрытых и системных файлов и папок.

Встроенный HEX-редактор.

Просмотр мультимедийных и текстовых файлов.

Работа с архивами.

Передача файлов по Bluetooth, электронной почте или отправка на FTP-сервер.

Доступ к различным "облачным" сервисам, включая Google Drive, Dropbox, SugarSync, Box.net, SkyDrive и пр.

Поддержка FTP и FTPS серверов.

Просмотр общих папок на других устройствах, подключенных к локальной сети.

Создание веб-альбомов Picasa, с возможностью загрузки, редактирования и удаления фотографий.

Просмотр SQLite файлов базы данных (с расширением .db).

Редактирование атрибутов файлов и папок.

Поддержка "горячих" клавиш.

Настраиваемые сочетания клавиш и многое другое. X-plore для Symbian

X-plore для Windows Mobile

X-plore для Windows Mobile смартфонов без тачскрина