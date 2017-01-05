X-plore – один из лучших файловых менеджеров для мобильных платформ теперь доступен и для Android-смартфонов и планшетов. Кроме стандартных операций с файлами и папками (копирование, перемещение, удаление и др.) программа располагает встроенным просмотрщиком мультимедийных и текстовых файлов, имеет HEX-редактор, предоставляет доступ к "облачным" хранилищам Google Drive, Dropbox, SugarSync и т.п., умеет работать с архивами и многое другое.
Основные возможности X-plore:
Двухпанельный интерфейс с древовидной структурой папок.
Просмотр скрытых и системных файлов и папок.
Встроенный HEX-редактор.
Просмотр мультимедийных и текстовых файлов.
Работа с архивами.
Передача файлов по Bluetooth, электронной почте или отправка на FTP-сервер.
Доступ к различным "облачным" сервисам, включая Google Drive, Dropbox, SugarSync, Box.net, SkyDrive и пр.
Поддержка FTP и FTPS серверов.
Просмотр общих папок на других устройствах, подключенных к локальной сети.
Создание веб-альбомов Picasa, с возможностью загрузки, редактирования и удаления фотографий.
Просмотр SQLite файлов базы данных (с расширением .db).
Почему андроид не устанавливает это приложение? | | Ответить
Денис про X-plore 3.75.00 для Android [15-11-2015]
Говорят, X лучший среди всех, но неясно из характеристик доступны ли ему файлы из системного раздела, если гаджет нерутирован? Подскажите, кто знает... | 3 | Ответить
олег про X-plore 3.69.00 для Android [12-03-2015]
Лучший менеджер файлов на андроид ( за два с лишним года эксплуатации приложения убедился в этом ) . Порадовала возможность просмотра содержимого архивов во время скачивания оных из интернета (для просмотра видео , фото и аудио не нужно дожидаться полного скачивания и распаковки архива , можно почти сразу смотреть всё выше перечисленное ) | 1 | Ответить
Gray про X-plore 3.62.00 для Android [26-09-2014]
Присоединяюсь к плюсовикам... Моя оценка - 6+!!! И фунционал, и интерфейс!!! | | Ответить
Dropset про X-plore 3.61.01 для Android [17-08-2014]
Замечательно работает уже пользуюсь приложением 3 года | | Ответить