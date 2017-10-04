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SopCast для Android

SopCast 1.3.2 для Android

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Описание SopCast 1.3.2 для AndroidОписание   Скачать SopCast 1.3.2 для AndroidСКАЧАТЬ (10,49 Мб) Скриншоты SopCast 1.3.2 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика SopCast 1.3.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о SopCast 1.3.2 для AndroidОтзывы (1)  
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3.36 из 5, всего оценок - 38
  • Рейтинг программы - 3.36 из 5
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SopCast - отличное приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого пользователь может с легкостью просматривать на своем мобильном устройстве эфирные каналы через P2P-сети в режиме онлайн. Кроме того программа обладает возможностью проигрывать локальные мультимедийные файлы, а также воспроизводить потоковое видео. Также следует отметить наличие специального алгоритма, который позволяет уменьшить нагрузку на процессор.

SopCast предлагает к просмотру большое количество стандартных трансляций, а также позволяет открыть любую трансляцию SopCast, для этого нужно достаточно ввести URL трансляции. Качество изображения видео напрямую зависит от канала, к которому подключается пользователь. Также пользователь может самостоятельно создать интернет вещание для зарегистрированных пользователей в системе Sopcast.

Особенности SopCast:

  • Используются P2P трансляции
  • Большое количество каналов (более 400)
  • Свободный просмотр и копирование понравившихся видеороликов
  • Видеоролики сгруппированы по категориям, но для облегчения поиска поддерживается специальная опция, позволяющая провести поиск по названию группы, её идентификационному номеру ID, имени, качеству изображения или силе сигнала
  • Поддержка форматов ASF, WMV, RM, RMVB
  • Позволяет добавлять и сохранять любимые каналы и трансляции в избранное
  • Потоковое вещание посредством URL
  • Особый алгоритм оптимизации приложения
  • Буферизация с использованием оперативной памяти
Что нового в SopCast 1.3.2 для Android?
  • Повышена стабильность
  • Исправлены ошибки
Скриншоты SopCast:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 95 941
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры - другое
 Программа SopCast отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе SopCast

сергей про SopCast 0.9.1 для Android [28-06-2014]

Хрен его знает
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