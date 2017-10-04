SopCast - отличное приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого пользователь может с легкостью просматривать на своем мобильном устройстве эфирные каналы через P2P-сети в режиме онлайн. Кроме того программа обладает возможностью проигрывать локальные мультимедийные файлы, а также воспроизводить потоковое видео. Также следует отметить наличие специального алгоритма, который позволяет уменьшить нагрузку на процессор.

SopCast предлагает к просмотру большое количество стандартных трансляций, а также позволяет открыть любую трансляцию SopCast, для этого нужно достаточно ввести URL трансляции. Качество изображения видео напрямую зависит от канала, к которому подключается пользователь. Также пользователь может самостоятельно создать интернет вещание для зарегистрированных пользователей в системе Sopcast.

Особенности SopCast: