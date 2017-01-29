ArtMoney - Программа создавалась как универсальный взломщик к любым играм. Она умеет сканировать память или файлы игры для поиска каких-то определенных значений (деньги, ресурсы и т.д.). Таких значений может быть много и надо выбрать нужные, поэтому поиск разделяется на два этапа - поиск значений и отсев ненужных значений. В итоге получаем адреса, в которых находятся числа, и их можно изменить на нужные. Специальные методы позволяют обмануть даже игры, в которых нет числовых видимых значений (например графическая полоска жизни) или игры, которые кодируют свои данные.

ArtMoney не работает в режиме сетевой игры ( т.е. человек против человека ), поскольку деньги могут дублироваться на нескольких компьютерах, и изменение денег на одном (на вашем ) не приводит к успеху, хотя и тут есть исключения.

Основные преимущества редакции PRO: