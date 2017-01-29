ArtMoney для Windows

ArtMoney 7.45.1 Pro

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Описание ArtMoney 7.45.1 ProОписание   Скачать ArtMoney 7.45.1 ProСКАЧАТЬ (1,83 Мб) Скриншоты ArtMoney 7.45.1 ProСкриншоты (3)   Статистика ArtMoney 7.45.1 ProСтатистика   Отзывы о ArtMoney 7.45.1 ProОтзывы (482)  
Оцените программу!
4.40 из 5, всего оценок - 4800
  • Рейтинг программы - 4.40 из 5
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ArtMoney - Программа создавалась как универсальный взломщик к любым играм. Она умеет сканировать память или файлы игры для поиска каких-то определенных значений (деньги, ресурсы и т.д.). Таких значений может быть много и надо выбрать нужные, поэтому поиск разделяется на два этапа - поиск значений и отсев ненужных значений. В итоге получаем адреса, в которых находятся числа, и их можно изменить на нужные. Специальные методы позволяют обмануть даже игры, в которых нет числовых видимых значений (например графическая полоска жизни) или игры, которые кодируют свои данные.

ArtMoney не работает в режиме сетевой игры ( т.е. человек против человека ), поскольку деньги могут дублироваться на нескольких компьютерах, и изменение денег на одном (на вашем ) не приводит к успеху, хотя и тут есть исключения.

Основные преимущества редакции PRO:

  • В качестве объекта можно использовать каталог или диск.
  • Дополнительные условия при поиске и отсеивании.
  • Отсеивание по формуле. При помощи формулы можно найти все что угодно!
  • Поиск строк.
  • При старте программы не выдается окно "О программе".
  • Полная техническая поддержка по электронной почте.
Что нового в ArtMoney 7.45.1 Pro?
  • Исправлены ошибки.
  • Обновлен французский плагин.
Скриншоты ArtMoney:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 290 руб.
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)184 / 1 275 220
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты

Отзывы о программе ArtMoney

Serg про ArtMoney 7.45 Pro [28-01-2017]

Ребят, вы супер, качал от вас много прог, но с артмани подкачали... обидно...
| | Ответить

BatbKa про ArtMoney 7.45 Pro [15-08-2016]

Зачем заливать на сайт прогу и не писать к ней код?
18 | 30 | Ответить

Илья Домарев про ArtMoney 7.44.1 Pro [24-02-2016]

Не удаётся открыть файл
9 | 12 | Ответить

вадим про ArtMoney 7.43.1 Pro [09-05-2015]

а чтотакое буфер
23 | 51 | Ответить

тимур про ArtMoney 7.43.1 Pro [19-01-2015]

а где буфер обмен
28 | 36 | Ответить

Влад в ответ тимур про ArtMoney 7.44 Pro [29-08-2015]

Буфер обмена, это то, что ты копируешь
4 | 18 | Ответить

Igroman01 в ответ Влад про ArtMoney 7.44.1 Pro [06-03-2016]

Буфер обмена-это память компьютера
1 | 6 | Ответить

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