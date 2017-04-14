EVEREST Ultimate Edition 5.50 EVEREST Ultimate Edition - одно из лучших приложений для диагностики, тестирования и анализа конфигурации компьютера. Предоставляет подробную информацию об аппаратных и программных средствах вашего ПК и предлагает настройки для их оптимальной работы CPU-Z 1.78.3 CPU-Z - небольшая полезная программа, с помощью которой вы получите всю информацию об основных устройствах в системе: процессоре, оперативной памяти, материнской плате, видеокарте. В режиме реального времени показывает загрузку GPU CrystalDiskMark 5.2.1 CrystalDiskMark - небольшая бесплатная программа, предназначенная для сравнительного анализа (тестирования) быстродействия жестких дисков компьютера. Позволяет измерить скорость чтения и записи данных

AIDA64 Extreme Edition 5.90.4200 AIDA64 Extreme Edition - незаменимое приложение для диагностики ПК с возможностью проведения тестирования отдельных его компонентов, как например процессор, оперативная память и внутренние накопители. Присутствует детальная информация об аппаратной части GPU-Z 1.18.0 GPU-Z - отличная утилита для просмотра разнообразной информации о видеокарте и ее графическом процессоре, например модель, версия BIOS, номер ревизии чипа, поддержка DirectX и многое другое. Работает с картами NVIDIA и ATI FurMark 1.18.2.0 FurMark - мощный инструмент, который будет в первую очередь полезен оверклокерам, позволяющий осуществлять стресс-тестирование видеокарт совместимых с API OpenGL, проверяя стабильность графической платы и возможности системы охлаждения