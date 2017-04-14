StressMyPC для Windows

StressMyPC 2.93

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Описание StressMyPC 2.93Описание   Скачать StressMyPC 2.93СКАЧАТЬ (49 Кб) Скриншоты StressMyPC 2.93Скриншоты (1)   Статистика StressMyPC 2.93Статистика   Отзывы о StressMyPC 2.93Отзывы (0)  
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2.00 из 5, всего оценок - 4
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StressMyPC - небольшая и простая в использовании утилита, которая позволяет выполнить стресс-тестирование различных компонентов ПК, как например центральный процессор, видеокарта, жесткие диски или батарея у ноутбуков. Программа не требует инсталляции.

Что нового в StressMyPC 2.93?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты StressMyPC:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 4 879
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДиагностика, тесты

Отзывы о программе StressMyPC

Admin

Отзывов о программе StressMyPC 2.93 пока нет, можете добавить...

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