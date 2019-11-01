CrystalDiskMark для Windows

CrystalDiskMark 7.0.0

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Описание CrystalDiskMark 7.0.0Описание   Скачать CrystalDiskMark 7.0.0СКАЧАТЬ (5,69 Мб) Скриншоты CrystalDiskMark 7.0.0Скриншоты (3)   Статистика CrystalDiskMark 7.0.0Статистика   Отзывы о CrystalDiskMark 7.0.0Отзывы (10)  
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4.48 из 5, всего оценок - 116
  • Рейтинг программы - 4.48 из 5
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CrystalDiskMark - небольшая бесплатная программа, предназначенная для сравнительного анализа (тестирования) быстродействия жестких дисков компьютера. Позволяет измерить скорость чтения и записи данных.

Программа не требует установки и очень проста в обращении. Необходимо выбрать жесткий диск, размер тестового файла (от 50 до 1000 Мб) и количество прогонов (от 1 до 9). После непродолжительного тестирования будет выдана средняя скорость чтения и записи на жесткий диск основного файла, блоков по 512 и 4 кб.

CrystalDiskMark
CrystalDiskMark
CrystalDiskMark
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)290 / 413 306
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДиагностика, тесты
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Отзывы о программе CrystalDiskMark

Данил про CrystalDiskMark 6.0.1 [30-08-2018]

Отличная программа
3 | | Ответить

Дмитрий про CrystalDiskMark 5.0.2 [18-09-2015]

CrystalDiskMark 5.0.2 У меня все диски SATA 2 а программа показывает в результатах теста(если текс скопировать)как SATA 3. В версии CrystalDiskMark 3.0.3 всё правильно. Чёт Я уже сомневаюсь в этой проге
7 | 38 | Ответить

Влад про CrystalDiskMark 3.0.3b [05-01-2015]

Как правильно пользоваться?
18 | 85 | Ответить

Hawk про CrystalDiskMark 3.0.3a [01-03-2014]

Очень класная прога.С помощю неё узнаёшь о Наепке производителей насчёт скорости диска.Впрочем с етим нечего неподелаешь :( Отдельно Админу софтпоталу.Сделайте пожалуста капчу 2+2 и скоко будет,она надёжная и необходится роботамы.А то задолбёшься скоко вводить символов непонятных :)
7 | 2 | Ответить

jackal про CrystalDiskMark 3.0.2a [14-11-2012]

Alter Soldat
продавцы как бы чаще всего говорят то, что написал производитель. а верить или нет это уже ваше дело.
| 2 | Ответить

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