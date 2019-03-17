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GPU-Z 2.18.0
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4.38 из 5, всего оценок - 195
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- Рейтинг программы - 4.38 из 5
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GPU-Z - удобная программа, при помощи которой вы получите максимум всевозможной информации о видеокарте и ее графическом процессоре. Поддерживает работу с картами NVIDIA и ATI.
Приложение поможет узнать какая у вас модель видеокарты, определить интерфейс подключения, определит на каком GPU она базируется (версия BIOS, номер ревизии чипа, частота в 2D, 3D-режимах и при разгоне, сведения о поддержке DirectX и прочую полезную информацию). Помимо этого, GPU-Z предоставляет информацию о видеопамяти (тип, объем, разрядность шины).
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Отзывы о программе GPU-Z
mossssssss про GPU-Z 2.15.0 [05-12-2018]
не отображает карту что делать?
4 | 4 | Ответить
DeVioL про GPU-Z 1.20.0 [29-04-2017]
любая видео карта не должна превышать 105с, если карта 2010 и выше то рабочая температура зависит от комнатной от загрезнения радиатора карты по этому не ленитесь чисте раз в месяц, а так у меня GTX650 1GB 128bit GDDR5 в играх при нагрузке не вуше 80с работала, но не стоит карте давать греться 90 и выше.
1 | 3 | Ответить
Константин в ответ DeVioL про GPU-Z 2.4.0 [07-10-2017]
странно у меня GTX650 на 2GB 128 бит выше 60 градусов даже в играх не грелась, а в простой работе в среднем 32-35 градусов)) мне в ней это очень нравилось!
2 | 2 | Ответить
Абсолют про GPU-Z 1.16.0 [13-01-2017]
Осторожнее с рускими версиями. В сети бродит версия 086 рус с трояном
1 | 36 | Ответить
Абсолют про GPU-Z 1.16.0 [13-01-2017]
Бог
Никак, в характерисиках у них нет макс температуры.
поэтому амд и радеоны отстой.
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Знаток в ответ Абсолют про GPU-Z 2.5.0 [19-11-2017]
А на компьютерных форумах другое мнение.
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Андрей про GPU-Z 0.8.5 [25-10-2015]
меня интересует вот такой вопрос ; у меня видеопамять выделяемая из оперативной - дак вот повысит ли ваша программа производительность моей памяти и увеличит ли качество и работу ? (если да то каким образом ?)
7 | 24 | Ответить
Михаил в ответ Андрей про GPU-Z 0.8.9 [13-07-2016]
Эта программа не повышает производительность, а показывает все характеристики видеокарты, или видеоядра (если нет видеокарты)
4 | | Ответить
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